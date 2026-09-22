Sagunto celebra hoy el Día Mundial sin Coches con el servicio de autobús gratuito en todo el municipio

Sagunto continúa esta semana con la programación de la Semana Europea de la Movilidad, que se prolongará hasta el próximo sábado bajo el lema ‘Movilidad para todas las personas’.

Hoy, con motivo del Día Mundial sin Coches, el servicio de autobús será gratuito en todo el municipio.

La programación continuará el viernes con el Paseo de Jane y finalizará el sábado con un Parking Day, en el que alumnado de cuatro institutos transformará plazas de estacionamiento en espacios de convivencia.

El programa municipal comenzó el pasado viernes con la plantación de maceteros en la calle Virgen de los Dolores y prosiguió ayer con la proyección del documental ‘Bicis contra coches en París’, seguida de un coloquio sobre movilidad sostenible.

Todos los detalles en esta entrevista con el concejal de Movilidad, Javier Raro.