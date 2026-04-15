El Hotel Barú ofrece menús diarios a precios muy asequibles para quienes quieren comer bien en un entorno privilegiado

Si buscas un lugar donde desconectar sin irte lejos, hay un rincón que secreto en plena playa de Almardá: el Hotel Barú. Un auténtico paraíso escondido… pero al alcance de todos.

De hecho, el hotel ofrece menús ejecutivos a precios muy asequibles, pensados para quienes quieren comer bien en un entorno privilegiado. Una carta especial, variada y cuidada, que convierte cualquier comida entre semana en una pequeña escapada.

Pero el Hotel Barú es mucho más que gastronomía. Es el sitio perfecto para tomarte un café con vistas al mar, disfrutar de una copa al atardecer o celebrar ese evento que quieres que sea diferente. Sus amplias instalaciones permiten acoger encuentros, celebraciones o simplemente momentos de relax en un entorno espectacular, a un paso de la playa.

Y si lo que necesitas es alojamiento para familiares o amigos, también es una opción ideal: comodidad, ubicación y ese ambiente único que solo se encuentra en lugares especiales.

Como contaba su director comercial, Pau Gallart, en entrevista con María José Gimeno, el Hotel Barú combina cercanía, calidad y un entorno privilegiado para que cualquiera pueda disfrutarlo.



