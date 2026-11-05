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ElevateX, a la vanguardia de la consultoría de recursos humanos y procesos

Pedro Lencina, fundador de ElevateX, consultor y formador, nos cuenta todos los detalles de la firma en esta entrevista en Más de uno, con María José Gimeno

María José Gimeno

Sagunto |

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ElevateX nace de una idea: muchas organizaciones no tienen un problema de talento, sino un problema de sistema. Tienen personas capaces, pero trabajan con prioridades poco claras, decisiones lentas, responsabilidades difusas o dinámicas que desgastan. En esas condiciones, pedir más compromiso rara vez resuelve el problema. El trabajo de la firma consiste en entender qué está bloqueando el rendimiento y ayudar a rediseñar las condiciones para que las cosas funcionen mejor. Miran la organización desde tres lugares que están conectados: el entorno en el que trabaja la gente, la dirección que convierte la estrategia en acción y el talento que hay que cuidar y desarrollar.

El fundador, Pedro Laencina, lo explica en esta entrevista en Más de uno.

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