ElevateX, a la vanguardia de la consultoría de recursos humanos y procesos

ElevateX nace de una idea: muchas organizaciones no tienen un problema de talento, sino un problema de sistema. Tienen personas capaces, pero trabajan con prioridades poco claras, decisiones lentas, responsabilidades difusas o dinámicas que desgastan. En esas condiciones, pedir más compromiso rara vez resuelve el problema. El trabajo de la firma consiste en entender qué está bloqueando el rendimiento y ayudar a rediseñar las condiciones para que las cosas funcionen mejor. Miran la organización desde tres lugares que están conectados: el entorno en el que trabaja la gente, la dirección que convierte la estrategia en acción y el talento que hay que cuidar y desarrollar.

El fundador, Pedro Laencina, lo explica en esta entrevista en Más de uno.