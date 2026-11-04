Más de Uno Sagunto sale a la calle para retransmitir el sorteo de los premios del comercio local “Tu compra tiene poder”

Especial Comercio: «Tu compra tiene poder»

Hoy hemos vivido una jornada muy especial dedicada al comercio local, con el sorteo de la campaña «Tu compra tiene poder», organizada por el Departamento de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Sagunto.

En esta ocasión, se han sorteado nueve premios: seis de 500 euros y tres de 1.000 euros, poniendo de manifiesto que el comercio local tiene poder. Poder para premiar la fidelidad de sus clientes, pero también para dar vida, dinamismo y luz a nuestras ciudades.

En este programa especial nos han acompañado la alcaldesa en funciones de Sagunto, María José Carrera; la concejala de Comercio y Mercados, Natalia Antonino; y representantes de las asociaciones de comerciantes, como José Luis Doblaré, de la Asociación de Comerciantes en Industriales de Sagunto y Comarca, y Lola Torrente, de la Asociación de Comerciantes Ciudad de Sagunto.

También hemos contado con la presencia de Marcelo Cuadros y Pedro Argentí, de ACPS, así como de las Falleras Mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunto, Empar Ríos y María Pozuelo, junto al presidente de la Federación, Aitor Muñoz.

María José Carrera ha sido la encargada de entregar uno de los premios de 1000 euros.

A lo largo del programa, hemos dado voz a los protagonistas del comercio local, escuchando las experiencias de María José Sayas, de Floristería Sayas; Carolina Peruga, de Coses Rosi; Alberto Romeu, de Ferretería Els HOrts; Teresa Ramos, de Botons; y Beatriz Soriano, representante de otro comercio consolidado de Puerto de Sagunto.

Con todos ellos hemos reflexionado sobre la importancia de apostar por el comercio de proximidad, la innovación en el sector, la consolidación del comercio tradicional y la necesidad de seguir comprando en nuestras propias ciudades.

Porque detrás de cada comercio hay una historia, un esfuerzo y una ilusión. Y porque comprar en el comercio local es mucho más que realizar una compra: es contribuir al crecimiento económico, social y humano de nuestro municipio.

Un programa patrocinado por la Delegación de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Sagunto.

Presenta: María José Gimeno