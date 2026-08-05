Movilidad

Vuelve a funcionar el ascensor de la Playa Centro de Villajoyosa

Durante varios días no ha funcionado este ascensor que conecta de forma accesible la playa Centro con Barberes. Actos de vandalismo habían hecho que estuviera parado sin poder funcionar

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

El ascensor conecta de forma accesible la playa Centro con Barberes y se abrió al publico el 1 de abril de 2026. Pero durante estos últimos días no había funcionado ya que había sido fruto de actos vandálicos. Pero el concejal de Urbanismo de Villajoyosa, Pedro Ramis, ha dado a conocer que de nuevo a partir de la mañana de este miércoles volvia a funcionar.

La actuación para mejorar la accesibilidad en esta zona se ejecutó en una parcela de 340 metros cuadrados y supone la conexión entre el centre urbano y el nivel del mar, salvando los 16,62 metros de desnivel existente.

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