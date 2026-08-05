Vuelve a funcionar el ascensor de la Playa Centro de Villajoyosa

El ascensor conecta de forma accesible la playa Centro con Barberes y se abrió al publico el 1 de abril de 2026. Pero durante estos últimos días no había funcionado ya que había sido fruto de actos vandálicos. Pero el concejal de Urbanismo de Villajoyosa, Pedro Ramis, ha dado a conocer que de nuevo a partir de la mañana de este miércoles volvia a funcionar.

La actuación para mejorar la accesibilidad en esta zona se ejecutó en una parcela de 340 metros cuadrados y supone la conexión entre el centre urbano y el nivel del mar, salvando los 16,62 metros de desnivel existente.