Benidorm vuelve a demostrar su capacidad para mantener altos niveles de ocupación incluso en temporada alta

La segunda quincena de julio Benidorm cerró sus datos de ocupación con un 92,1% de ocupación, 2,6 puntos por encima del mismo periodo de 2025, mientras que el balance del mes alcanza el 90,7%, mejorando también el 89,4% registrado el pasado año. Un crecimiento especialmente relevante si se tiene en cuenta la enorme capacidad alojativa del destino, que vuelve a rozar el lleno en uno de los mercados hoteleros más grandes del Mediterráneo.

HOSBEC señala que el equilibrio entre demanda nacional e internacional continúa siendo una de las grandes fortalezas de Benidorm. Durante la segunda quincena, el Reino Unido mantiene el liderazgo con un 37,1% de los clientes alojados, seguido muy de cerca por el mercado español (35,9%). Portugal consolida su peso con un 6,9%, mientras que Rumanía (2,6%), Países Bajos e Irlanda (2% cada uno) completan un mapa de nacionalidades que vuelve a poner de manifiesto la diversificación internacional del destino. En el conjunto de julio, británicos (38,2%) y españoles (36,5%) mantienen prácticamente un empate técnico como principales mercados emisores.

Por categorías, la mejora alcanza a prácticamente toda la planta hotelera. Los establecimientos de 4 estrellas lideran la ocupación con un 92,3% en la segunda quincena, seguidos muy de cerca por las 3 estrellas (91,8%), mientras que los hoteles de 2 estrellas protagonizan el mayor crecimiento interanual al pasar del 85,5% al 91,4%. En el balance mensual, todas las categorías mejoran también los resultados de julio de 2025.

Las perspectivas para agosto mantienen el excelente tono con el que Benidorm ha iniciado el verano. La primera quincena cuenta ya con un 88,4% de reservas confirmadas, un porcentaje que previsiblemente seguirá creciendo gracias al habitual comportamiento de las reservas de última hora y que apunta a otro periodo de ocupación muy próximo al lleno técnico.