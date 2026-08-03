Benidorm ultima un dispositivo para el eclipse del día 12 y recuerda que está prohibido acceder con vehículos al Tossal y la Cruz

El Ayuntamiento de Benidorm está ultimando un dispositivo especial con motivo del eclipse total de sol que tendrá lugar el 12 de agosto, centrado fundamentalmente en el control de tráfico rodado y peatonal a dos de los enclaves más elevados de la ciudad: el Tossal de La Cala y la Cruz de Serra Gelada. El concejal del área, Jesús Carrobles, ha explicado que este dispositivo, que desplegará la Policía Local y que también se ha coordinado con la Policía Nacional, “viene determinado por las restricciones de tráfico que operan en ambos puntos, el Tossal y la Cruz, y por la posible preemergencia que pueda habilitarse para esa jornada desde el 112 Comunitat Valenciana”.

De este modo, está totalmente prohibido el acceso de vehículos al Tossal de la Cala y la Cruz de Serra Gelada y su entorno -salvo a residentes en la zona-, mientras que el tráfico peatonal podría restringirse en caso de que se establezca el nivel 3 de preemergencia por riesgo de incendios forestales o por altas temperaturas. A este respecto, Carrobles ha recordado que “la Cruz está enclavada en el parque natural de la Serra Gelada, en el que este verano se ha tenido que restringir el acceso de personas en varias ocasiones, la última el pasado 23 de julio, justamente por el alto riesgo de incendios”.

La Policía Local establecerá controles de tráfico en estas zonas para evitar el paso de vehículos, puntos donde se informará a los peatones de posibles restricciones.

Por último, el edil ha recordado a la población las recomendaciones lanzadas desde la Generalitat Valenciana para seguir el eclipse de forma segura y sin riesgos oculares, entre las que destacan la necesidad de utilizar gafas homologadas -que porten la inscripción ISO 12312-2 en las propias gafas, embalaje o instrucciones- y que estén en buen estado, evitar desplazamientos innecesarios, protegerse del calor e informarse por los canales oficiales. Desde la Generalitat se ha habilitado un espacio específico con toda la información al respecto de este fenómeno: https://eclipses.gva.es/.