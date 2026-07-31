Dispositivo especial en Benidorm con motivo de la Operación 1º de agosto

La Policía Local de Benidorm ha establecido un dispositivo especial de tráfico con motivo de la Operación 1º de agosto, “en atención al gran volumen de vehículos que se prevé que entren y salgan de la ciudad este fin de semana”, según ha informado el concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles. Así, este dispositivo operará entre este viernes y el próximo domingo, con “refuerzos policiales en los principales puntos de acceso para que el tráfico funcione de forma fluida y esté más controlado”.

Carrobles ha avanzado que el mayor número de desplazamientos en Benidorm se esperan “a partir de las 5 de la tarde de este viernes” así como “hasta última hora de la mañana del sábado”. En esas horas más complicadas, además de las unidades de Tráfico de la Policía Local, también se reforzará el operativo con seis agentes, tanto en los accesos al casco urbano como en el centro de la ciudad, monitorizándose además de forma constante la movilidad en toda la ciudad mediante “la extensa red de cámaras de control de tráfico”, que asciende a 117 dispositivos.

El edil ha recalcado que “los esfuerzos se van a centrar en evitar al máximo posibles retenciones de entrada y salida a Benidorm”, especialmente en la rotonda de avenida Comunidad Valenciana con avenida de Europa y Comunidad Europea, así como en la de Juan Pablo II con Murtal, si bien ha pedido a los conductores “comprensión y paciencia si en algún momento de máxima afluencia el tráfico se vuelve algo más denso en los puntos más transitados”.

La Dirección General de Tráfico (DGT) calcula que sólo en la Comunitat Valenciana se producirán casi un millón de desplazamientos durante la Operación 1º de agosto, que se prolongará hasta el próximo domingo.