Altea refuerza la seguridad con un nuevo Sistema Inteligente de Videovigilancia

El Ayuntamiento de Altea ha presentado el nuevo Sistema Inteligente de Videovigilancia del municipio, una herramienta tecnológica de última generación destinada a reforzar la seguridad ciudadana, mejorar la gestión del tráfico, prevenir incendios y proteger el entorno natural. El acto ha contado con la presencia del alcalde de Altea, Diego Zaragozí; el concejal de Nuevas Tecnologías, Germán Manjón; el concejal de Seguridad Ciudadana, Deo Sánchez; la concejala de Turismo, Xelo González; y el jefe de la Policía Local, Vicente Soler.

La actuación ha supuesto una inversión de 460.000 euros, sufragada en gran parte a través de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, y ha permitido la implantación de una completa red de videovigilancia inteligente, la incorporación de dos drones y la instalación de más de 120 puntos de vigilancia distribuidos estratégicamente por todo el término municipal.

El sistema ha sido desarrollado sobre una red propia de fibra óptica del Ayuntamiento, complementada con una red privada 4G que garantiza la seguridad de las comunicaciones y el acceso exclusivo a las imágenes por parte de la Policía Local, cumpliendo en todo momento con la normativa vigente en materia de protección de datos. Todos los puntos de vigilancia están supervisados por la Policía Local y el proyecto ha sido desarrollado de forma coordinada entre el área de Nuevas Tecnologías y la empresa adjudicataria.

Durante la presentación, el concejal de Nuevas Tecnologías, Germán Manjón, mostró su satisfacción por el resultado obtenido y destacó el potencial de la nueva infraestructura. "Estamos orgullosos del resultado final porque contamos con uno de los sistemas más modernos que existen actualmente, tanto por las alertas que es capaz de generar como por la información que ofrece. Todo ello cumpliendo estrictamente con la Ley de Protección de Datos".

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Deo Sánchez, explicó que “esta actuación forma parte de una estrategia para modernizar la seguridad del municipio, presentamos así un plan estructural para una seguridad más moderna, más preventiva, más cercana y mucho mejor preparada para afrontar los desafíos del futuro". También recordó que desde el inicio de la legislatura uno de sus principales objetivos ha sido dotar a la Policía Local de los mejores recursos humanos y materiales para seguir ofreciendo un servicio público de calidad.

Más allá de la seguridad ciudadana, el nuevo sistema permitirá mejorar la gestión del tráfico y la movilidad, controlar los accesos al municipio y facilitar el análisis de la circulación durante grandes eventos. También contribuirá a prevenir vertidos incontrolados, detectar el abandono de enseres en espacios no autorizados, alertar de forma temprana ante posibles incendios forestales y colaborar con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la investigación de hechos delictivos.

El jefe de la Policía Local, Vicente Soler, señaló que el sistema ya se encuentra plenamente operativo y destacó que "lo más importante es la información que proporciona, ya que nos permite anticiparnos a muchas situaciones y actuar con mayor rapidez, por ejemplo ante un incendio". Soler agradeció además la implicación de las distintas concejalías que han participado en el desarrollo del proyecto y explicó que esta tecnología permitirá evaluar posteriormente dispositivos especiales como el del Castell de l'Olla para analizar el comportamiento del tráfico y optimizar futuras operativas.

Entre sus funcionalidades, el sistema incorpora herramientas de lectura inteligente de matrículas de vehículos de interés policial; generación automática de avisos ante incidencias de tráfico; monitorización de retenciones; control de aforos y cámaras de alta resolución capaces de ofrecer un elevado nivel de detalle cuando las circunstancias lo requieren.

El alcalde de Altea, Diego Zaragozí, destacó que el proyecto "ha ido creciendo paso a paso hasta convertirse en una realidad plenamente operativa" y subrayó la importancia de disponer de una infraestructura de estas características. "Hoy contamos con más de 120 puntos de vigilancia distribuidos por todo el municipio. Es una herramienta muy moderna que mejora la seguridad, contribuye al control del tráfico, permite detectar incendios en tiempo real, gestionar aforos y, sobre todo, ofrece una mayor sensación de seguridad a la ciudadanía, que es nuestro principal objetivo", asegura Diego Zaragozí.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Altea da un nuevo paso en su apuesta por la innovación tecnológica aplicada a la gestión municipal, dotando a la Policía Local de herramientas avanzadas que mejoran la prevención, la capacidad de respuesta y la protección tanto de las personas como del entorno.