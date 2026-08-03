Pepa Pastor presentada como “Reina de Festes d’Agost 2026”

Este fue el segundo acto de la “trilogia prefestera nuciera”, que son el preludio de “les Festes d’Agost” en honor a “la Mare de Déu i Sant Roc” que arrancarán el 14 de agosto. El acto de la “Presentació 2026” fue conducido por los presentadores Patricia Cano Pérez y Toni Lledó Llorens, familiares de la futura reina. Un espectacular escenario con una gran combinación de pirotecnia, audiovisuales, iluminación, y música, que fue la protagonista de la noche en este acto celebrado en l’Auditori de Les Nits, para la realización del acto. Antes de “La Presentació 2026” se realizó el tradicional “passacarrer” dels Majorals y autoridades municipales para recoger a las damas y las reinas de sus casas, acompañados por la banda de la Unió Musical La Nucía.

Presentación de Pepa Pastor

El momento clave de la noche llegó cuando Mª José Aznar Arbona, reina de 2025, presentó a Pepa Pastor Llorens como futura reina de 2026, sobre el escenario, con todo el público puesto en pie aplaudiendo. Instante en el que comenzaba el relevo dinástico festero nuciero que concluirá con “La Coronació”, el próximo sábado 8 de agosto. Fue una noche emotiva y de sorpresas, en la que Marián Pastor, hermana de la futura reina, subió al escenario a dedicarle unas palabras.

Corts d’honor

A través de videos y música els Majorals 2026 presentaron a la futura reina de “les Festes d’Agost 2026” Pepa Pastor Llorens y a sus cuatro damas de honor: Mireia Bernal Terol, Daniela Ivorra Navarro, Carla Sendra Casado y Kira Risueño González. En la presentación también participó la reina de 2025 y actual reina de les “Festes d’Agost” Mª José Aznar Arbona y su corte de honor Maria Fracés Ivorra, Bet Trubat Pérez, Paula Llorens Carrión, Maria González Berenguer, Llum Sempere Grau e Inés Molina Lloret, junto a los acompañantes. Acto que reunió más de 3.000 personas en l’Auditori de Les Nits de La Nucía.

Vals final

La Presentació 2026 finalizó como todos los años con el tradicional vals, en el que participaron la reina y damas de las dos cortes, junto a sus acompañantes. La barra de la “Presentació” fue organizada por els Majorals 2027- Penya El Descontrol. Fue el segundo acto dels Majorals 2027 para recaudar fondos para las fiestas del año siguient

“Coronació”

“La Presentació” es el acto previo a la “La Coronació” que se celebrará el próximo sábado 8 de agosto en la plaça Major y que supondrá el inicio del reinado de Pepa Pastor Llorens. Tras su coronación se convertirá en la 54ª reina y sus damas en la 54ª corte de honor de les Festes d’Agost de La Nucía, que comenzarán el 14 de agosto.