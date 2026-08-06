Villajoyosa obtiene 20.800 euros de la Generalitat Valenciana para la modernización, conservación y adecuación técnica de Vilamuseu

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha obtenido una subvención de 20.800 euros concedida por la Generalitat Valenciana, destinada íntegramente a Vilamuseu, el Museo Municipal de la localidad. La partida económica financiará un proyecto integral de modernización, conservación preventiva, equipamiento y adecuación técnica de las instalaciones museísticas.

Esta subvención permitirá renovar los medios materiales del centro y acometer mejoras en la infraestructura para continuar con las labores de custodia, restauración y difusión del patrimonio arqueológico e histórico del municipio.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “cada euro invertido en Vilamuseu es una inversión en la protección de nuestra historia y en el futuro de Villajoyosa. Tras completar el proyecto de la Exposición Permanente, seguimos reforzando las instalaciones para ofrecer un espacio moderno, cómodo y plenamente usable para todos nuestros vecinos y visitantes”. Marcos Zaragoza añadió que “la excelencia en la gestión cultural se demuestra con hechos y con la búsqueda continua de fondos que garanticen el cuidado de nuestro patrimonio”.

La concejal de Patrimonio Histórico, Rosa Llorca, apuntó que “esta ayuda de la Generalitat Valenciana supone un respaldo al trabajo riguroso que realiza diariamente el equipo técnico de Vilamuseu. Nos permite mantener los más altos estándares de conservación preventiva en nuestras colecciones y seguir garantizando que el acceso al museo sea 100 % inclusivo”.

Las actuaciones financiadas con esta subvención se desplegarán en tres áreas prioritaria y se basan en la adecuación de las condiciones ambientales, de climatización y de seguridad en las salas de exposición y áreas de almacén para asegurar la preservación

óptima de los fondos arqueológicos y etnográficos. Otra actuación es para la Modernización Expositiva con la renovación de soportes, vitrinas y equipamiento técnico en las salas para optimizar la experiencia de la visita pública. Y, por último, en las vertientes de Inclusión y Accesibilidad basándose en herramientas y recursos adaptados que consolidan a Vilamuseu como modelo de referencia europeo en accesibilidad museística.