Callosa d’en Sarrià refuerza los servicios sociales a domicilio con 8.000 euros de la Diputación de Alicante

El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià ha recibido dos subvenciones de la Diputación de Alicante por un importe conjunto de 8.000 euros destinadas a reforzar la atención y los recursos que se ofrecen desde los Servicios Sociales municipales.

Una de las ayudas, de 3.000 euros, ha permitido adquirir tres grúas para facilitar la movilidad y los cuidados de personas que las necesiten en su domicilio. El material se presta de forma gratuita a los vecinos y vecinas que lo soliciten y cumplan con la necesidad del recurso.

Las personas interesadas pueden solicitar una grúa a través de la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Marina Baixa, en el teléfono 965 88 20 70. Una vez realizada la solicitud, el Ayuntamiento se encarga de llevar el material hasta el domicilio. Cuando deja de ser necesario, se procede igualmente a su recogida para que pueda volver a estar disponible para otra persona.

Este servicio se complementa con las camas articuladas que el Ayuntamiento tiene actualmente disponibles en el almacén municipal. Quien necesite una de estas camas también puede solicitarla a través del mismo teléfono. El procedimiento es similar: se traslada al domicilio de la persona solicitante y se recoge cuando ya no es necesaria.

La concejala de Servicios Sociales, Maribel Ferrándiz, ha destacado que “estos recursos permiten dar respuesta a situaciones que afectan directamente a las familias y facilitar los cuidados en el propio domicilio”.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha recibido una segunda subvención de la Diputación de Alicante, en este caso de 5.000 euros, destinada a poner en marcha un servicio de fisioterapia dirigido a las personas con dependencia de grado 3 de Callosa d’en Sarrià.

Ferrándiz ha explicado que “Desde Servicios Sociales se contactará con las personas del municipio que tengan reconocido este grado de dependencia para informarles de la iniciativa y conocer quién desea acogerse al servicio. La atención será gratuita para el ciudadano y la fisioterapeuta se desplazará directamente al domicilio para realizar las sesiones”.

Con estas ayudas, el Ayuntamiento amplía los recursos disponibles para atender a personas que necesitan apoyo en su día a día y facilita que determinados servicios puedan prestarse directamente en sus hogares.