Villajoyosa firma el inicio de las obras de las fases 4 y 5 de las Termas de Allon

Unos trabajos que permitirán desenterrar, consolidar y conservar los restos del yacimiento y, como novedad, se incluirán visitas a las obras.

Este proyecto tiene como objetivo el desenterramiento arqueológico, consolidaciones preventivas y la estabilización de los restos hallados. Y es el paso previo Es el paso antes de su musealización para su posterior integración en la ciudad y su conversión en un producto turístico cultural de primer nivel”.

Desde el consistorio se ha dado a conocer además que como novedad las obras se pueden seguir ‘in situ’ y en tiempo real, una campaña que se ha denominado “Abierto por obras”. Es decir, serán visitables a través de una pasarela que no comprometerá en ningún momento los trabajos de consolidación de las estructuras una vez se retiren las capas de protección. Esta campaña se realizará con voluntarios de Vilamuseu que informarán al público sobre las novedades en los trabajos.

Esta actuación incluye el desenterramiento arqueológico controlado, las consolidaciones preventivas y la estabilización de muros y pavimentos, con tratamientos compatibles y reversibles y la adecuación mínima para una lectura segura del yacimiento. Los trabajos permitirán analizar y comprender en detalle y en su conjunto, a la vista de sus elementos originales, la arquitectura del monumento y hacer un modelo virtual básico que son necesarios para diseñar su musealización para su apertura al público.