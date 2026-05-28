El proyecto de remodelación de la plaza de toros y su entorno, el Benidorm Open Arena, ya está listo para su licitación

El Ayuntamiento de Benidorm ya está en disposición de licitar el proyecto Open Arena con el que se va a remodelar la plaza de toros y su entorno para convertirlo en un espacio multifuncional destinado a la cultura y la juventud y que mejorará la conexión entre los barrios de Els Tolls, Colonia Madrid y zona centro. El alcalde, Toni Pérez, ha informado hoy que el próximo lunes, 1 de junio, se dictaminará en Comisión Informativa de Régimen Interior la propuesta para aprobar los pliegos y licitar el contrato de redacción y ejecución del Benidorm Open Arena, que asciende a 15 millones de euros.

Toni Pérez ha recordado que este proyecto cuenta con financiación de la Unión Europea dentro de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (Plan EDIL), convocatoria de fondos en la que el Ayuntamiento obtuvo, en concurrencia competitiva con “otras muchas ciudades y proyectos”, 6,4 millones de euros. De este modo, Benidorm aportará al proyecto 8,6 millones de euros procedentes de recursos propios “en varias anualidades”. De entrada, el borrador del presupuesto de 2026, que ayer se trasladó a los grupos de la Corporación, incluye para este año una partida de 2,7 millones de euros.

Tal y como ha detallado el alcalde, este “ambicioso proyecto” incluye tres actuaciones. La primera es ‘Arena Live’, que pasa por la rehabilitación de la plaza de toros y su conversión en un gran espacio multifuncional para actividades culturales, sociales y deportivas. El espacio resultante tendrá capacidad para “entre 8.000 y 10.000 espectadores” en función del diseño final y los condicionantes normativos. Sobre su uso, Toni Pérez ha indicado que este espacio de la plaza de toros “se va a destinar a todo lo que se estaba destinando” hasta que se cerró.

La segunda actuación del proyecto es ‘Arena Joven’, una intervención con la que se plantea la creación de un centro joven, concebido como un espacio accesible y multicultural, integrador, inclusivo y dinámico para la formación, el ocio y la participación activa de la población juvenil, y contará con aulas y espacios multifuncionales. Y, por último, la tercera actuación es ‘Arena Encuentro’, que contempla actuar en el entorno urbano para mejorar la conectividad entre el barrio de Els Tolls-Salt de l’Aigüa y el centro urbano, así como la parte norte del barrio de Foietes, a través de l’Aigüera, mejorando también con ello la accesibilidad y la calidad de los espacios públicos.

El alcalde ha explicado que siguiendo “el criterio técnico” y dada “la gran complejidad de este proyecto” se ha optado “por licitar conjuntamente la redacción del proyecto y su ejecución”. Esta modalidad de contratación conjunta, prevista en la ley, implica que la empresa constructora forme parte del proyecto ya desde la fase de diseño, lo que va a permitir adaptar las soluciones a la realidad que se vaya constatando ‘in situ’, “minimizando así los riesgos económicos para el Ayuntamiento”. “Gestionar, por tanto, los recursos de la manera más eficiente”, ha apuntado el primer edil.

En base a las condiciones establecidas en el pliego, desde la firma del contrato, la empresa adjudicataria dispondrá de 3 meses para redactar el proyecto y 18 para ejecutarlo.

Toni Pérez ha recalcado que Open Arena “nace con la voluntad de tener un gran espacio para la cultura, para los eventos culturales de toda índole; una infraestructura con un espacio muy importante para la juventud de Benidorm, presente y futura, y con un ánimo claro de seguir transformando la ciudad”.

Asimismo, ha asegurado que “este proyecto es la constatación de que el gobierno local nacido legítimamente de las urnas en mayo del 2015 pelea siempre hasta conseguir llevar a cabo proyectos que son importantes, buscando la financiación, compitiendo por buscar fondos fuera”.

En este punto ha recordado que cuando tras la pandemia se decidió renunciar a ejecutar este proyecto dentro de la EDUSI, destinando la parte municipal de los fondos a atender a las familias y al tejido productivo, dijimos que en cuanto se lanzara una nueva convocatoria de fondos europeos, el primer proyecto que íbamos a recuperar era la remodelación de la plaza de toros”. Un proyecto, ha especificado, que “hemos reconfigurado con una visión más global e integrada para atender todas las necesidades”.

Una vez dictaminado el asunto el Comisión Informativa, la propuesta de licitación del Benidorm Open Arena deberá aprobarse en pleno.