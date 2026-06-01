El PSOE de Benidorm denuncia que el nuevo centro de salud del Rincón lleva dos meses con goteras y cubos en los pasillos

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado la “pésima” situación en la que se encuentra el nuevo centro de salud del Rincón de Loix, que apenas dos meses después de su entrada en funcionamiento ya presenta graves problemas de filtraciones y goteras en el techo de sus pasillos, provocados por un fallo en el sistema de refrigeración del edificio.

La concejala socialista, Laura Rubio, ha criticado con dureza la imagen “lamentable” que ofrece la instalación, donde los usuarios y el personal sanitario se ven obligados a convivir a diario esquivando cubos de agua esparcidos por las zonas de paso comunes para recoger el agua que cae constantemente desde el techo.

“Es una auténtica vergüenza que una infraestructura tan demandada y vital para el barrio del Rincón presente este estado deplorable a las pocas semanas de abrir. Los vecinos no se merecen una atención sanitaria entre parches y cubos por la dejadez y falta de control del gobierno del PP”, ha afirmado la edil.

En este sentido, Rubio ha lamentado que, tras acumular más de un año y medio de retraso en la finalización de las obras debido a la deficiente gestión del Partido Popular en el Consell con Mazón y Pérez Llorca, la esperada apertura se haya realizado en condiciones defectuosas y con averías en el equipamiento técnico básico del sistema de climatización.

“Han tenido todo el tiempo del mundo, meses y meses de retrasos injustificables, y aun así son capaces de inaugurar un edificio con fallos flagrantes. Esta es la marca de la gestión del Partido Popular: mucha foto y propaganda, pero son incapaces de hacer las cosas bien”, ha remarcado.

Por todo ello, Laura Rubio ha reclamado al equipo de Gobierno local que actúe de inmediato y exija la reparación urgente de la avería que está provocando las goteras para garantizar la seguridad, comodidad y dignidad de los pacientes y trabajadores. “Exigimos soluciones inmediatas y que se dejen de propaganda; los vecinos del Rincón pagan sus impuestos para tener un centro de salud de primera, no un edificio recién estrenado que hace aguas por todas partes”, ha concluido.

Retraso rehabilitación y fisioterapia

Desde las filas socialistas también han criticado el retraso en la puesta en marcha de la zona de rehabilitación y fisioterapia que, según anunció el propio presidente Pérez Llorca cuando inauguró las instalaciones, se esperaba que estaría operativa en verano. Rubio ha recordado que esta zona de rehabilitación fue una de las razones que utilizó el Consell del PP para justificar el retraso en la finalización de la obra y que serviría para que los ciudadanos que requieren de estos cuidados tengan que desplazarse para recibirlos. Y es que, según las cifras de la Conselleria de Sanidad, en el Centro de Salud de La Cala anualmente se realizan más de 3.400 consultas de fisioterapia a pacientes que se remiten del Rincón de Loix. “Estamos en junio y la tan necesaria zona de rehabilitación sigue sin estar operativa. Otro ejemplo más de la falta de previsión del PP”, ha zanjado.