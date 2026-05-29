El gobierno local de Benidorm denuncia el desprecio del Gobierno de España en la promoción de vivienda pública

La portavoz del gobierno local del Ayuntamiento de Benidorm, Lourdes Caselles, ha denunciado hoy públicamente lo que ha definido como “un nuevo desprecio” del Gobierno de España a Benidorm, a raíz de la noticia difundida ayer por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana sobre la promoción por parte de la entidad pública española Casa47 de alrededor de 330 viviendas públicas en siete municipios de la provincia, entre los que no figura Benidorm.

Caselles ha lamentado “que para el Gobierno de Pedro Sánchez, Benidorm nuevamente no exista”, a pesar de que el pleno de la Corporación aprobó el pasado lunes por unanimidad una moción solicitando la cesión gratuita al Consistorio benidormense de viviendas, suelos y solares propiedad de la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) y/o CASA47 ubicados en el término municipal, con el fin de incrementar el parque municipal de la vivienda.

“Desde el grupo popular elevamos a pleno esa moción porque somos perfectamente conocedores de que en Benidorm la Sareb tiene viviendas y tiene suelos; primero porque vienen en su página web y porque, además, el alcalde Toni Pérez lleva meses manteniendo conversaciones con la Sareb con el fin de obtener la cesión o que pusiese a nuestra disposición viviendas y solares sin obtener ningún avance ni prácticamente respuesta”, ha explicado la portavoz, ahondando en que “tras todo este tiempo solicitándolo y sin recibir respuesta, quisimos ir un paso más allá y elevar también esta petición a pleno”.

Según la información publicitada por la propia Sareb, el también conocido como ‘banco malo’ dispondría en la ciudad de, al menos, 13 viviendas y 76 solares.

Por lo que se refiere al comunicado del Ministerio, Casa47 anunció ayer la próxima promoción de vivienda pública en siete municipios de la provincia de Alicante. En concreto, en Dénia, Elche, Monóvar, Novelda, Orihuela y Pedreguer, donde prevé impulsar 157 viviendas; y en Alcoy, donde se van a ejecutar otras 170 viviendas asequibles en terrenos de la antigua Colonia de Aviación. “Nos alegramos muchísimos que en estos municipios Casa 47 se acuerde de cumplir con su obligación de facilitar el acceso a la vivienda. Asimismo, ha defendido que, tal y como dijimos en el pleno, “creemos que somos los ayuntamientos los que tenemos que gestionar la vivienda pública, pero con este tipo de anuncios desde el Gobierno vuelven a dejar en evidencia que a Benidorm no nos quieren, no nos escuchan, y ni siquiera nos responden cuando les hacemos una petición, mientras que a otros municipios les atienden sin ni siquiera haberlo pedido”, ha censurado.

La portavoz ha asegurado que desde el gobierno local “hemos demostrado que sabemos gestionar y que se está “trabajando sin cesar” para incrementar el parque de viviendas asequibles en la ciudad. Así, ha recordado la construcción de 117 viviendas públicas que está ejecutando la Generalitat Valenciana en Poniente y se ha referido a los próximos planes urbanísticos que se van a desarrollar. Entre ellos, el de Ensanche Levante, donde está programada la construcción de otras 600 viviendas de protección públicas y privadas o el del Murtal, donde al menos el 10% del suelo también se destinará a viviendas con precios asequibles.

Para finalizar, instado al grupo municipal socialista y a la agrupación local del PSOE a que “se ponga al lado de los intereses de Benidorm y se dirija a los suyos para decirles que una vez más se están riendo de nosotros, porque los concejales socialistas de Benidorm también votaron a favor de esta moción”.