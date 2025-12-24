Villajoyosa firma el inicio de las obras del ascensor del Colegio Mare Nostrum

El objetivo de este ascensor es mejorar la accesibilidad del centro escolar y la inversión ronda los 80.000 euros, una obra muy esperada desde el colegio y que ha asumido el consistorio vilero. Escuchamos a la concejala de Educación Marisa Mingot

La propuesta es hacer la obra de forma integra en el mes de febrero tras la llegada de las maquinas de este ascensor que estará adosado a la fachada del edificio y se baraja que la instalación esté terminada hacia finales de febrero inicio del mes de marzo, evitando las molestias y ruidos para afectar lo menos posible la obra al día a día del centro. Escuchamos de nuevo a Marisa Mingot