Las obras del Puente sobre el río Amadorio de Villajoyosa se iniciarán en el mes de enero

El primer edil ha analizado algunas de las actuaciones que van a comenzar con este inicio de 2026, que las obras del Puente sobre el río Amadorio de Villajoyosa está previsto que se inicien en el mes de enero junto a la de otros tres proyectos importantes como son la rotonda del acceso a Talaies, la del IES Marcos Zaragoza y la urbanización de la avenida Cervantes. La obra del Puente de Cervantes, tienen como objetivo garantizar la seguridad estructural futura, mejorar la accesibilidad, actualizar las redes de servicios y poner en valor un elemento urbano clave en el municipio. El proyecto volvió después de que el actual gobierno suspendiera las obras al detectarse deficiencias en la estructura a las que no daba solución en las anteriores actuaciones previstas en 2021.El presupuesto es de cerca de 900.000 euros.permitirán tener aceras de 2,4 metros que mejoran la accesibilidad de una vía imprescindible de conexión en el municipio La previsión es que la obra comience en enero y finalizará en unos cinco meses.

También ha analizado y explicado muchas otras actuaciones para el próximo año y que tienen que ver con cuidar la escena urbana, la iluminación, la jardinería, la limpieza con la propuesta de un nuevo contrato que ascenderá a un millón novecientos mil euros, mientras la que hay hasta ahora era de 700.000 euros, la fecha será el mes de junio. Además en materia de Seguridad Ciudadana y Policía Local, para Marcos Zaragoza es necesaria mucha coordinación entre todos los estamentos que juegan un papel fundamental en la seguridad Ciudadana, más aún en un municipio donde hay censados 38.000 habitantes aunque realmente puedan llegar a residir hasta 60.000, incluso en verano llegar a los cien mil

Esa necesidad de coordinación es la que ha puesto de manifiesto que se ha producido en estos dos años y medio desde que llegó a la alcaldía, entre departamentos y concejalías para dotar al municipio de una desarrollo integral,, una ciudad ordenada y con una estrategia, económica y de futuro

También ha puesto de manifiesto el tema de la vivienda, con el Plan Vive hay contempladas 48 viviendas y además destacó la puesta en marcha de planes parciales como el PP-4, donde está prevista la construcción de 1.500 viviendas. Por supuesto también ha hablado de muchas otras acciones: sociales, en colegios, para jóvenes, medio ambiente, turismo, cultura, la ADEL, en infraestructuras en torno a los accesos al puerto que está dentro del plan plurianual, o el ascensor de la playa que estará terminado en febrero, el bulevar del Torres, los carrilis bicis, la movilidad y la accesibilidad como la plataforma única del mercado que es ya casi una realidad, o el proyecto de la Casa de la Música