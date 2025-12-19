Benidorm impulsa un presupuesto municipal para 2026 de 146 millones, con 17 millones para inversiones y más fondos para gasto social. El alcalde anuncia para el próximo año el inicio del proyecto ‘Open Arena’ para reconvertir la plaza de toros y su entorno y de las obras de la pista de atletismo. El Ayuntamiento acometerá una primera fase de renovación de infraestructuras en las playas accesibles y la Biblioplaya

El tanatorio municipal, la zona de acampada y albergue juvenil o el Centro de Salud del Rincón de Loix, entre los servicios que van a entrar en funcionamiento en 2026

El Ayuntamiento de Benidorm dispondrá el próximo año de un presupuesto municipal con una cuantía que asciende a 146,6 millones de euros y cuyo borrador ha sido entregado este mismo viernes desde la Concejalía de Hacienda a todos los grupos de la Corporación municipal, una vez que los técnicos del área económica han culminado su redacción, como paso previo a su estudio y aprobación en pleno. Así lo ha anunciado esta mañana el alcalde de la ciudad, Toni Pérez, en el transcurso del tradicional encuentro navideño con los medios de comunicación para hacer balance del año 2025 y avanzar algunos de los principales proyectos que tiene previsto impulsar el Consistorio de cara al próximo 2026.

Pérez ha avanzado que se trata de un “presupuesto equilibrado, que cumple con todas las reglas que de nuevo se han impuesto a todos los ayuntamientos de España por parte del Gobierno central”. Así, las cuentas recogen una previsión de gastos e ingresos que asciende a 146,6 millones de euros, de los cuales cerca de 17 millones se van a destinar a inversión y se añadirán a los 11 millones que se ya están ejecutando en distintos proyectos con cargo a fondos europeos.

Además de avanzar algunos de los puntos que van a definir el presupuesto municipal de 2026, el alcalde ha hecho balance de toda la actividad impulsada por el equipo de gobierno durante este año y ha considerado que “hemos cumplido con los principales objetivos que nos marcamos”. Así, ha repasado algunos de los proyectos más relevantes que se han impulsado, están en marcha o se han desarrollado en este ejercicio, como el de la planta desalinizadora que va a ejecutar el Consorcio de Aguas en Poniente; la red municipal de agua regenerada; mejoras en depuración de aguas; la construcción de 117 viviendas sociales para jóvenes en La Cala; el buen ritmo de las obras de finalización del instituto Pere Maria Orts i Bosch; el próximo inicio de las obras de reforma estructural del colegio Ausiàs March; o la entrada en servicio del Centro Social de Mediación Municipal.

A ellos se suman también otros que se han desarrollado por medio de los distintos planes de Sostenibilidad Turística en Destino financiados con fondos europeos, como la reciente apertura del hub de innovación BeCiTi o la licitación del proyecto ‘Benidorm integra con la PID’ para crear una plataforma inteligente del destino conectada a la PID nacional que también está desarrollando Segittur y que tendrá sede en la ciudad.

Por lo que se refiere a proyectos que se van a poner en marcha a lo largo de este 2026, el alcalde ha recordado que en los primeros compases del nuevo año está prevista la apertura del nuevo Centro de Salud del Rincón de Loix, al que también se sumarán la entrada en servicio del tanatorio-crematorio municipal en el Cementerio de Sant Jaume o la de la zona de acampada y albergue juvenil de la Séquia Mare.

Asimismo, Toni Pérez ha anunciado que en pasar las fiestas navideñas arrancarán las obras del aparcamiento subterráneo de Jaime I; y que también está previsto el inicio de la construcción de la pista de atletismo o la ejecución del parque inundable proyectado en el Rincón de Loix, que emana del Presupuesto Participativo y al que se destinarán 625.000 euros.

El Ministerio todavía no ha elevado a definitiva la adjudicación inicial de la subvención, que cubrirá el 60% del coste del proyecto, y que, una vez que esté publicada, “se licitará el mismo”.

En los próximos 12 meses la ciudad también va a acometer la primera fase de renovación de infraestructuras en las playas accesibles y en la Biblioplaya, y continuará promoviendo proyectos previstos en el Plan de Acción contra el Cambio Climático; impulsando la recuperación y puesta en valor de espacios y zonas verdes, como los 3,5 kilómetros de nuevos senderos y zonas de ocio en El Moralet; compensando las emisiones de CO2 mediante la plantación de árboles; y mejorando actuaciones relacionadas con las áreas de Bienestar Social, Igualdad, Cultura, Seguridad Ciudadana, Urbanismo y Vivienda o Atención al Ciudadano, entre otras, así como impulsando la promoción turística y la imagen reputacional de Benidorm, “dentro y fuera de nuestras fronteras”, ha afirmado el alcalde.

Así, el Consistorio va a “concurrir a cuantas convocatorias sea posible”, entre ellas, la del Ministerio de Cultura para conservación, restauración y rehabilitación del patrimonio histórico, con cargo al Programa 2% Cultural, con un proyecto para la instalación de pasarelas en el ‘Castellum’ romano del Tossal de La Cala, valorado en 465.000 euros y que permitirá exhibir y hacer visitables la inscultura y otros hallazgos localizados en el yacimiento, avanzando en la musealización de este enclave.

Crecimiento poblacional y 70 aniversario del PGOU

Durante su comparecencia ante los medios, Toni Pérez también se ha referido al incremento poblacional registrado en Benidorm en los últimos años, después de que el Instituto Nacional de Estadística haya confirmado un nuevo récord de población, con 77.221 personas empadronadas, más de 2.600 más que el año anterior y más de 6.700 por encima del dato de hace cinco años. “Estas cifras vienen a respaldar que vamos avanzando el que ha sido un objetivo de nuestra acción política: ser la mejor ciudad para vivir, para así ser la mejor ciudad a la que venir. Y es que –ha continuado–nadie deja su hogar voluntariamente para irse a vivir a un sitio peor, sino para mejorar”.

Por último, se ha referido al 700 Aniversario de la Carta de Poblament que se ha conmemorado a lo largo de este 2025, junto a la concesión del distintivo ‘Green Pioneer of Smart Tourism’ por parte de la Comisión Europea, unas conmemoraciones que van a continuar este año con otros aniversarios destacados en distintos ámbitos, como el 70 aniversario de la aprobación del Plan General de 1956, “el documento que marcó el nacimiento y configuración del Benidorm actual, el Benidorm vertical, y que nos hizo urbanísticamente pioneros, sentando las bases para la conversión de Benidorm en la ciudad turística que es hoy, paraíso vacacional que cada año eligen cerca de 3 millones de personas”.

A esta conmemoración se sumarán también en 2026 el 90 aniversario de la creación de la primera Junta Local de Turismo; el centenario de la Coronación de la Virgen del Sufragio o de la fundación de la Unión Musical de Benidorm; y el 70 aniversario también del conocido como ‘Pacto de Benidorm’ que permitió la paz en Colombia o los 70 años de la estancia en nuestra localidad de los poetas Sylvia Plath y Ted Hugges, durante su luna de miel. “Todos ellos serán celebrados y conmemorados en el ámbito que les corresponda, porque todos son importantes para nuestra ciudad”, ha afirmado.

Benidorm aprueba el expediente para iniciar la licitación del nuevo contrato de la recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria

El nuevo pliego sale por un precio de licitación de 249,7 millones de euros y tendrá una duración de diez años y se ha aprobado esta mañana en sesión plenaria con los votos a favor del equipo de gobierno del PP y del concejal de VOX y los votos en contra del PSOE, que ya impugnó los pliegos anteriores

Conviene recordar que este expediente fue elevado a pleno para su aprobación en diciembre de 2023, pero el grupo socialista recurrió ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) e impugnó aquellos pliegos. Escuchamos al alcalde de Benidorm Toni Pérez,

El PSOE se opone al nuevo contrato de la basura porque asegura que lleva aparejado otra subida del IBI y del 20% de la tasa. Escuchamos al concejal socialista Antonio Charco

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Pero el primer edil de Benidorm ha sido tajante y ha asegurado que el PP no va a incrementar la tasa de basura ni el IBI el próximo año