Más de 650.000 euros llegan a Benidorm en varios premios de la lotería de Navidad

Concretamente en la administración de Lotería ubicada en la Avenida Mont Benidorm en la Cala, ellos han vendido un décimo del 90693. Escuchamos al lotero Victor Camblor

Uno de los cuartos premios el 25508 también ha caído alguna de sus participaciones en Benidorm concretamente en la administración ubicada en la Avenida Mediterráneo 35, y se han vendido 31 décimos, al ser un intercambio con la administración de lotería de Moraira que si ha repartido más de 20 millones

También ha tocado dos números del quinto premio el 77715 en la administración de lotería de la avenida Andalucía también en Benidorm