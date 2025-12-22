Lotería Navidad

Más de 650.000 euros llegan a Benidorm en varios premios de la lotería de Navidad

Un décimo del tercer premio (90693) se vende en la adminstración de la Avenida Montbenidorm, 31 décimos en la administración de la avenida Mediterráneo de un cuarto premio (25508) y dos décimos de un quinto (77715)

Onda Cero Marina Baixa

Marina Baixa |

Concretamente en la administración de Lotería ubicada en la Avenida Mont Benidorm en la Cala, ellos han vendido un décimo del 90693. Escuchamos al lotero Victor Camblor

Uno de los cuartos premios el 25508 también ha caído alguna de sus participaciones en Benidorm concretamente en la administración ubicada en la Avenida Mediterráneo 35, y se han vendido 31 décimos, al ser un intercambio con la administración de lotería de Moraira que si ha repartido más de 20 millones

También ha tocado dos números del quinto premio el 77715 en la administración de lotería de la avenida Andalucía también en Benidorm

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer