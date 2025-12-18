La Vila Joiosa y la Sierra de Aitana protagonistas de una espectacular etapa en la Vuelta Ciclista a España 2026

Así se ha dado a conocer en la presentación oficial de la 81 edición de la Vuelta en Mínaco en la que estuvieron presentes el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, y el alcalde de Villajoyosa, Marcos Zaragoza.

La jornada en nuestra comarca de la Vuelta ciclista a España, de 187 kilómetros y cerca de 5.000 metros de desnivel, tendrá lugar el domingo 30 de agosto espectacular etapa entre La Vila Joiosa y la Sierra de Aitana y promete ser una de las más duras y explosivas de esta edición.

“Si hay una forma de explicar claramente que la provincia de Alicante es costa e interior es exactamente con esta etapa, la novena del recorrido, que lo tiene todo para ser perfecta e inolvidable”, ha señalado el presidente de la institución, Toni Pérez, quien ha asistido esta tarde en Mónaco a la presentación del trazado oficial de esta 81ª edición.

La Vuelta 26 arrancará el sábado 22 de agosto desde la emblemática Plaza del Casino de Mónaco y recalará en la provincia de alicante a finales del mes de agosto en su novena etapa.

“Desde la Diputación de Alicante nos volcamos un año más con este gran acontecimiento que supone una oportunidad única para la promoción del deporte, la proyección turística de la Costa Blanca y el desarrollo económico y dinamización de nuestra provincia”, ha concluido el presidente.

