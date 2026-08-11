Villajoyosa firma un convenio con el Doble Amor para mejorar infraestructuras y garantizar la movilidad de los usuarios

El Alcalde Marcos Zaragoza y el presidente de la Asociación Doble Amor, José Luis Calvo, han firmado un convenio de colaboración para mejorar las infraestructuras de este centro y garantizar la movilidad de los usuarios que se desplazan a esta entidad que atiende a Personas con Discapacidad Intelectual.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “nuestro compromiso es seguir apoyando a las asociaciones que cada día ponen todo su esfuerzo en atender a las personas que más lo necesitan. Es el caso del Centro Doble Amor, una entidad con una amplia trayectoria en la Marina Baixa y que demuestra siempre su constante implicación con las personas con discapacidad intelectual”.

La concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Maite Sánchez, añadió que “el Centro Doble Amor realiza un trabajo importante y extenso que necesita el máximo apoyo de todos. Nos van a tener siempre a su lado para ayudarles a seguir adelante con su implicación”.

El acuerdo firmado entre el Ayuntamiento y la entidad recoge una subvención directa de 27.000 euros destinada a cubrir los gastos de conservación, reparación, adecuación y adquisición de nuevo equipamiento para las instalaciones del Centro Ocupacional gestionado por la entidad en la comarca.

Además, se destinará esta subvención a asegurar la viabilidad del servicio de transporte adaptado. De este modo, se garantiza el traslado diario y la asistencia de las personas usuarias empadronadas en Villajoyosa tanto al Centro Ocupacional Doble Amor como al CRIS (Centro de Rehabilitación e Integración Social) de Benidorm.