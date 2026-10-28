Villajoyosa destina 9.500 euros a Vilacomerç y a la Asociación de Vendedores del Mercat

El Ayuntamiento de Villajoyosa continúa consolidando su compromiso estratégico con la dinamización y el impulso del comercio de proximidad mediante la renovación de los convenios de colaboración con las dos principales entidades comerciales del municipio: la Asociación de Comerciantes y Empresarios de la Vila Joiosa (Vilacomerç) y la Asociación de Vendedores del Mercat Central.

El Alcalde Marcos Zaragoza ha formalizado la firma de ambos acuerdos junto a la concejal de Comercio, Rosa Llorca, y los representantes de los colectivos comerciales: Antonio Muñoz, presidente de Vilacomerç, y Marta Llorca, presidenta de la Asociación de Vendedores del Mercat Central.

Marcos Zaragoza subrayó que “nuestro compromiso es firme con todas las asociaciones locales y, en este caso, con dos entidades que realizan un esfuerzo diario por mantener vivo nuestro comercio de proximidad y por seguir ofreciendo a nuestros vecinos y visitantes productos únicos y de kilómetro cero”.

La concejal de Comercio, Rosa Llorca, destacó que “este respaldo económico e institucional a nuestras asociaciones se complementa con un esfuerzo inversor sin precedentes para mantenimiento de las infraestructuras del mercado municipal y dinamizar las ventas en todo el tejido comercial local”.

Al convenio de colaboración dotado con 3.000 euros para acciones de promoción y gestión directa de los vendedores del Mercat Central, el Ayuntamiento suma una serie de actuaciones integrales destinadas a la modernización de las instalaciones y de su entorno

urbano, como el nuevo sistema de climatización que se encuentra ya en su fase final, o la conservación de puertas y persianas exteriores. Sumado todo ello a la ejecución este año de la reurbanización de las calles del perímetro del mercado.

El Alcalde Marcos Zaragoza recalcó que no solo se están invirtiendo recursos en el propio edificio del Mercat, sino que “se han ejecutado las obras de reurbanización de las calles Jaime Soler Úrrios, Canalejas y Cristóbal Galiana. Con una superficie de actuación de 2.115,12 m², el proyecto ha transformado la zona en un espacio plenamente accesible de plataforma única, además de renovar todos los servicios del subsuelo”.

En relación con el convenio suscrito con Vilacomerç, el acuerdo contempla una aportación municipal de 6.500 euros destinada a financiar eventos comerciales, campañas de concienciación y acciones de promoción del comercio a lo largo del año.

Asimismo, en el marco de las actuaciones previstas este año dirigidas al sector comercial, la Concejalía de Comercio ultima los detalles para la inminente presentación de la nueva edición de la Campaña de Bonos Consumo. Esta iniciativa contará con una subvención de 475.253,00 euros concedida por la Diputación Provincial de Alicante, lo que permitirá inyectar liquidez directa en el comercio local e incentivar las compras de los vecinos y vecinas de Villajoyosa