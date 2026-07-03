Villajoyosa convoca una primera reunión con grupos políticos y representantes del taxi para analizar la situación del sector

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha celebrado este viernes 3 de julio una primera reunión de trabajo entre gobierno, grupos políticos y representantes del sector del taxi para analizar la situación del sector y plantear soluciones a la situación actual y poder ofrecer un servicio público de calidad a vecinos y turistas.

El concejal de Movilidad, Jaime Santamaría, explicó que “como ya dije en el último pleno, me comprometía a convocar una reunión lo antes posible para poder crear un grupo de trabajo y afrontar la situación de un sector clave en nuestra ciudad”. El edil del área aseguró que “llevamos tres años trabajando para intentar mejorar este servicio público y no vamos a parar hasta que encontremos la mejor solución para todas las partes”.

A la reunión en el salón de pleno acudieron representantes de los grupos políticos que tienen representación en el Ayuntamiento y dos representantes del sector del taxi y ha sido presidida por el edil del área.

Jaime Santamaría indicó que “en esta primera reunión hemos establecido las bases y la dirección en la que queremos ir para ofrecer a todos los que nos visitan y, sobre todo a los vecinos, un servicio público de calidad y que atienda perfectamente las necesidades actuales de los ciudadanos”.

Tras esta primera toma de contacto, los grupos políticos y los representantes del taxi se volverán a reunir dentro de un mes para seguir trabajando y avanzar en la búsqueda de soluciones para mejorar el servicio.

El concejal del área añadió que “ha sido un primer encuentro satisfactorio para todas las partes y vamos a seguir manteniendo estas reuniones y haciendo hincapié en esta área”.

Desde 2024, el Ayuntamiento ha realizado varias gestiones y acuerdos sobre el sector del taxi. Entre las alternativas, plantear una posible escisión del área de prestación conjunta de la Marina Baixa o una regulación autonómica verdadera; un borrador de reglamento municipal; y propuestas concretas como turnos o subzonas. Además, se han llevado a cabo reuniones con la Dirección Territorial y la Dirección General de Transportes y otros ayuntamientos para afrontar la problemática actual que pasa por problemas de disponibilidad, tiempos de espera o cobertura nocturna y festiva.