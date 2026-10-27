Villajoyosa continúa con el asfaltado de calles y caminos rurales

El Ayuntamiento de Villajoyosa continúa con el plan de asfaltado en calles y caminos rurales con trabajos en la Cala y en la partida Alcocons. Este nuevo plan para renovar las vías urbanas y las rurales cuenta con una inversión de 2 millones de euros: 1,2 millones para las calles y 800.000 euros para los caminos.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “nuestro compromiso es continuar modernizando cada rincón del municipio con este nuevo plan de asfaltado. Mantener nuestras calles y caminos en perfecto estado significa garantizar la accesibilidad, la movilidad y la seguridad viaria de nuestros vecinos”.

El plan de asfaltado de 2026 contempla 1,2 millones de euros para vías urbanas, y se incluyen los pasos peatonales y sus elementos de regulación tanto horizontal como vertical, entre otros. La primera actuación de este plan se inició la pasada semana en la Cala de Villajoyosa en la calle Ponent y Tramuntana, en una superficie que abarca más de 12.000 metros cuadrados. Las calles en las que se está actuando ahora son la avenida Mestral, Gregal, Xaloc y Llevant.

La mejora de las vías urbanas, según explicó el Alcalde Marcos Zaragoza, seguirá en la zona de Gasparot con las calles Aigües y Busot, entre otras. El primer edil añadió que mantener las vías en buen estado de uso y conservación es algo que solo se puede conseguir con el mantenimiento de las mismas”.

El plan de asfaltado 2026 incluye también actuar en los caminos rurales. Así ya se han terminado los trabajos del principal acceso de La Ermita, la calle Carlos Galiana. Y está previsto actuar en los caminos de la zona de Sant Antoni una vez que se termine en el camino paralelo a la AP-7, entre la CV-770 y la depuradora, en la partida de Alcocons, donde ya se está trabajando estos días. La planificación seguirá en otras zonas de las que se irá informando puntualmente, como en la partida Secanet.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “el pasado año ya ejecutamos un ambicioso plan de asfaltado que actuó sobre una superficie total de 216.529 metros cuadrados, 170.040 m2 de superficie en vías urbanas, repartidos en 79 tramos, con actuaciones en ejes de gran uso y calles de barrio; y 46.489 m2 en caminos y partidas rurales, en 15 tramos, reforzando la conectividad y la seguridad en la red rural”.

El Ayuntamiento solicita a los vecinos que estén atentos a la señalización y recuerda que, en las calles donde se va a proceder a asfaltar, se deberán retirar los vehículos aparcados.