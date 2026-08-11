Villajoyosa celebrará un intenso fin de semana deportivo del 4 al 6 de septiembre en el Pantà

Tenis, fútbol, baloncesto, pilota valenciana, gimnasia, trial, tenis de mesa… Villajoyosa convertirá las instalaciones deportivas del Pantà en uno de los principales puntos de encuentro del deporte local durante el fin de semana del 4 al 6 de septiembre. Organizado por la Concejalía de Deportes, la jornada contará con tres citas deportivas que reunirán a clubes, deportistas, familias y aficionados: el Día del Deporte, en el que participarán los clubes locales; el III Trial de La Vila Joiosa; y el V Torneo Josep Bou de Tenis Taula.

El concejal de Deportes, Peyo Lloret, explicó que “un año más los clubes deportivos locales serán los grandes protagonistas del Día del Deporte, dando a conocer sus diferentes modalidades y ofreciendo a los participantes la posibilidad de conocer y probar distintos deportes en un mismo espacio”. El edil del área añadió que “tenemos una gran cantera de deportistas en todas las disciplinas y jornadas como el Día del Deporte nos permiten mostrar todo el talento joven que tenemos en Villajoyosa”.

Además, los participantes “disfrutan de un día de convivencia entre clubes, deportistas y familias, fomentando la práctica deportiva y poniendo en valor la importante labor que desarrolla el tejido asociativo deportivo local, especialmente en la promoción del deporte base”, añadió Peyo Lloret.

La programación arrancará el viernes 4 de septiembre con el Día del Deporte Vilero 2026, una jornada pensada para acercar a niños y jóvenes la amplia oferta deportiva existente en el municipio y dar visibilidad al trabajo que realizan durante todo el año los clubes deportivos locales.

Las inscripciones para participar en el Día del Deporte Vilero ya se encuentran abiertas a través del formulario habilitado para el evento https://forms.gle/zU97MsewmZ8CsodW7

Los participantes inscritos antes del día 27 de agosto recibirán una camiseta conmemorativa de la concejalía de deportes y, una vez finalizadas las actividades, se celebrará un “tercer tiempo” como espacio de convivencia entre participantes, familias, clubes y organización.

La actividad continuará el sábado 5 de septiembre, a partir de las 15.00 horas, con la celebración del III Trial de La Vila Joiosa, que alcanzará este año su tercera edición y volverá a reunir a participantes y aficionados a esta modalidad deportiva.

El programa se completará el domingo 6 de septiembre con el V Torneo Josep Bou de Tenis Taula, que reunirá a jugadores y aficionados al tenis de mesa en una nueva edición de esta cita deportiva a partir de las 10.00 horas en el Pabellón Maisa Lloret.

El concejal de Deportes indicó que “las instalaciones deportivas del Pantà concentrarán tres jornadas consecutivas de actividad, con propuestas de carácter muy diferente que reflejan la variedad del deporte que se practica en Villajoyosa”.

El fin de semana del 4, 5 y 6 de septiembre “convertirá el Pantà en un gran espacio de encuentro para deportistas, clubes, familias y aficionados, poniendo en valor el deporte local y el trabajo que realizan las entidades deportivas de La Vila Joiosa durante todo el año”, añadió el edil del área.