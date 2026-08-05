Villajoyosa celebra su tradicional concurso de calabaza vilera en la Ermita

La concejalía de Agricultura y Pesca ha organizado un año más el Concurso de Calabaza Vilera, que cumple su novena edición, el próximo 8 de agosto. El concurso de calabaza tendrá lugar en la plaza de la Ermita a partir de las 18.30 horas.

Este certamen tiene como objetivo elegir el mejor ejemplar de este producto local entre todos los que presenten vecinos y agricultores. La coloración, la forma, el peso y el olor son algunos de los criterios que aplica el jurado para seleccionar las tres mejores calabazas vileras que se cultivan en los campos del municipio.

La Comisión de Fiestas de la Ermita ha organizado, además, una jornada con música ambiente a partir de las 18.00 horas, y varias actuaciones como la del grupo Dossier a las 21.00 horas y Dj PSK a las 23.00 horas. Habrá barra a precios populares.

El concejal de Agricultura, Carlos Soler, indicó que “un año más organizamos este tradicional concurso que pone en valor uno de nuestros productos únicos: la calabaza vilera”. El edil del área invitó a aquellos que cultivan este alimento en sus campos a que se presenten a este certamen “donde elegimos la mejor calabaza vilera que representa a nuestra gastronomía y costumbres”.