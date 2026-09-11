La Vila Vella nos cita hasta el domingo 13 con más de 40 actividades y actuaciones en calles y plazas del histórico barrio vilero

El proyecto cultural la Vila Vella vuelve a llenar las calles del centro histórico este fin de semana. Esta iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Villajoyosa con un amplio grupo de voluntarios, se celebrará el desde este viernes hasta el domingo, tres días en los que se desarrollarán más de 40 actividades y actuaciones en calles y plazas del histórico barrio.

Para facilitar los últimos trabajos, este evento conllevará el corte de tráfico en las ubicaciones donde se realizan las actuaciones y actividades además de la prohibición de estacionar en varias zonas hasta el domingo. Por ejemplo hasta el domingo 13 de septiembre, está prohibido circular y estacionar en todo el centro histórico. También estará prohibido estacionar hasta el domingo a las 23.59 horas en la plaza de la Generalitat, en todas las zonas de aparcamiento. En la calle Costera la Mar está prohibido estacionar hasta el sábado a las 23.59 horas. Además, queda cortada al tráfico el viernes, 11 de septiembre, de 18.00 a 00.00 horas y el sábado desde las 18.00 horas hasta la finalización de las actividades programadas.

El sábado, 12 de septiembre, se cortará al tráfico la avenida País Valencià, desde la calle Pizarro, hasta el puente sobre el río Amadorio (incluido) de 21.30 horas hasta fin de actividad (aproximadamente durante una hora). El sábado se realizarán cortes puntuales de tráfico de 23.00 a 23.30 horas en el paseo de la playa Centro (Paseo Dr. José María Esquerdo) desde el parque Censal hasta la zona del Arsenal.

El Ayuntamiento de Villajoyosa ruega a vecinos y visitantes que estén atentos a la señalización existente en las calles y a las indicaciones de los agentes de la Policía Local.

En la Vila Vella, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una variada programación para todos los públicos que combina patrimonio, arte urbano, música, gastronomía y actividades de aventura. Entre ellas, los ya tradicionales viajes en globo y la tirolina, pero también zona de tattoo, rutas guiadas, actuaciones musicales, talleres infantiles o food trucks, entre otros.

Hoy viernes 11 de septiembre, la inauguración oficial de este evento cultural será a las 21.30 horas en la plaza de la Iglesia, a la que seguirá un espectáculo de vídeo mapping (21.45 h). Antes, los asistentes a la Vila Vella podrán disfrutar de la tirolina en la plaça Castell, viajes en globo en la zona de l’Antoneta, de la exposición fotográfica en la plaza de la iglesia desde las 18.00 horas, las rutas guiadas, las visitas al Passeig de Ronda desde las 18.00 horas, food trucks (desde las 19.30 horas en la plaza de San Cristobal) y la sesión musical del DJ Natural Groove Brothers en la misma ubicación desde las 20.00 horas.

El sábado, 12 de septiembre, las actividades arrancarán por la mañana con las rutas guiadas, el concurso de Pintura Ràpida (10:00 h), talleres infantiles de cocina y dibujo, zona de tatuajes y la jornada Open House. Por la tarde y noche, las plazas y calles del casco antiguo se llenarán de propuestas multidisciplinares: espectáculo de tango con Analía Bueti, ópera en la calle, el grupo Valencia Gospel Choir en la Muralla de Costera la Mar, espectáculos de magia, exhibiciones de street art (A. Tudela Eyou245, Nanovaz), el espectáculo «Quan cau el llençol» en la plaza de la Generalitat y proyecciones de vídeo mapping en el paseo de la playa. Además, habrá zona tattoo en la Casa de la Joventud, zona vermut en la plaza de la Iglesia y la exposición fotográfica. El domingo, 13 de septiembre, habrá rutas guiadas por el municipio, visitas del programa Open House, tirolina, la zona vermut en la plaza de la Iglesia y la actuación musical de Dossier (13:00 h). Durante el sábado 12 y el domingo 13 (en horario de 10:30 a 13:30 h), se celebrará la tercera edición del festival Open House. Esta iniciativa permitirá abrir al público de manera gratuita una selección de 14 inmuebles y espacios de interés arquitectónico e histórico repartidos por el centro histórico, tales como la Casa Grafito, la Casa del Ratoncito Pérez, el Torrejó de la Plaza Generalitat, o la terraza y balcón de la Casa de la Joventut, entre otros.

Para más información y consulta de horarios completos durante los tres días, habrá un punto de Información ubicado en la Plaça Castelar. Además, se podrá consultar el programa de actividades en las redes oficiales del Ayuntamiento y de la Vila Vella.

El Alcalde Marcos Zaragoza recalcó que “este proyecto, ya consolidado, volverá a poner a Villajoyosa en el lugar que se merece tras recuperarse en 2024. Nuestro barrio de colores volverá a lucir en todo su esplendor”. Marcos Zaragoza, la concejala de Cultura, Marisa Mingot, y la edil de Patrimonio Histórico y Turismo, Rosa Llorca invitaron a los vecinos de la ciudad y a los turistas a conocer las partes mágicas de este barrio que se llenará de vida con multitud de actividades durante todo el fin de semana.