Una veintena de desempleados se forman en el nuevo Taller de Empleo de Benidorm

El programa forma al alumnado durante un año en Atención Ciudadana y Mantenimiento de Cementerios y para su desarrollo, Benidorm obtuvo una subvención de 565.384,80 euros concedida por LABORA – Servicio Valenciano de Empleo y Formación, para cubrir los costes salariales del personal directivo y docente, los salarios del alumnado-trabajador y los gastos de formación y mantenimiento del programa. Por su parte, el consistorio complementa esta financiación con una aportación municipal destinada a materiales necesarios para el desarrollo del trabajo. Escuchamos a Toni Pérez, alcalde de Benidorm

Los 20 alumnos del Taller de Empleo se dividen en dos grupos de diez, en los que se combinan formación profesional con trabajo efectivo mediante un contrato formativo. Las especialidades formativas que se imparten son las catalogadas como Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos (Nivel 1); y Actividades funerarias y de mantenimiento en cementerios (Nivel 1).

El alumnado-trabajador desarrollará su actividad práctica en diferentes dependencias públicas y en los cementerios municipales, “contribuyendo de esa forma a la mejora de la atención a la ciudadanía y al mantenimiento de estos espacios, al tiempo que adquieren una cualificación profesional que favorece su inserción laboral”, ha enfatizado el alcalde.