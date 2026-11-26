El Ayuntamiento de Benidorm ha adjudicado la obra de urbanización y reparación de la Plaza Ciudad de Manizales a la mercantil JPC Urbanismo SL por su oferta valorada en 664.854,96 euros tras la propuesta formulada por la Mesa de Contratación. La adjudicación llega después de que el pasado mes de octubre la Junta de Gobierno Local aprobase el proyecto básico y de ejecución de la intervención.

La ejecución de esta obra permitirá acabar de forma definitiva con las filtraciones de agua que se vienen produciendo desde hace años en el aparcamiento subterráneo ubicado justo debajo de este espacio público. La rehabilitación de este espacio, junto a los conocidos Cine Colci de la calle Los Limones, se llevará a cabo después de que la primera licitación quedase desierta.

Según ha indicado la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, el proyecto contempla actuaciones en dos partes diferenciadas: por un lado, en la superficie de la plaza; y por otro, en el forjado y estructura del parking subterráneo. De este modo, tal y como estaba previsto también en el proyecto inicial, se va a “impermeabilizar toda la plaza para evitar filtraciones futuras, y también a incorporar un pavimento de alta calidad y dos colores y un graderío que se podrá utilizar como espacio de asiento”. En definitiva, ha continuado, “se trata de crear un espacio agradable, funcional y totalmente accesible”, con el objetivo de que esta plaza sea “punto de encuentro para los vecinos del barrio” y también para “asegurar que la actividad del parking se pueda desarrollar de forma segura”.

La edil ha recordado que “con la remodelación de esta plaza cumplimos con el mandato judicial que señalaba que el Ayuntamiento debía resolver y costear las filtraciones que la plaza estaba ocasionando en el aparcamiento subterráneo y que, al parecer, estaban provocados por las jardineras y otros elementos” de la misma.

Asimismo, Caselles ha señalado que para “acabar con el problema de las filtraciones y garantizar que no se repitan en el futuro se requiere que la plaza quede libre de cualquier elemento, incluidos los juegos infantiles, que obligatoriamente habría que anclar al suelo”. De ahí que en el nuevo proyecto “no está prevista la reposición de la zona infantil tras la obra ni tampoco de las jardineras o de otros elementos que puedan afectar y provocar nuevos problemas en el subsuelo”.

El objetivo del Ayuntamiento es que la futura Plaza Ciudad de Manizales “sea lo más abierta posible, que tenga una completa accesibilidad, más tránsito de personas y, en definitiva, dotarla de más vida”. “El objetivo -ha precisado Caselles-, es que haya pocos elementos en superficie para tener una plaza mucho más transitable y accesible”, a la vez que ha vuelto a recalcar que “las familias del barrio tienen a su disposición otras áreas de juegos en las proximidades”, como la Plaça de l’Infant o los parques de l’Aigüera o Foietes.