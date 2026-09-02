Últimas semanas para que la ciudadanía presente sus propuestas para el Presupuesto Participativo de 2027 en Benidorm

La elaboración del Presupuesto Participativo del Ayuntamiento de Benidorm para el año 2027 encara este mes de septiembre la recta final del plazo abierto para que la ciudadanía pueda presentar formalmente sus propuestas y peticiones. Así lo ha trasladado la concejal de Participación Ciudadana, Ana Pellicer, quien ha explicado que, tal y como se recoge en el Autorreglamento que regula este proceso, “el plazo estará abierto hasta las 23.59 horas del 30 de septiembre, por lo que animamos a todas las personas empadronadas y con ideas para mejorar nuestra ciudad a registrarlas formalmente para que puedan ser debatidas, votadas e incluidas en los presupuestos municipales del próximo año”.

Pellicer ha recordado que el Presupuesto Participativo determina cada año, y a elección de los propios vecinos, el destino de al menos el 5% de las partidas económicas que el Ayuntamiento destina para realizar inversiones municipales. De ahí, según la edil, “la importancia de que la ciudadanía participe y colabore, puesto que se trata de una importante partida económica cuyo destino final dejamos en manos de nuestros residentes”.

En este proceso pueden participar todas las personas empadronadas en Benidorm mayores de 18 años “pudiendo trasladar qué actuaciones consideran que pueden ser positivas para la ciudad en general o para mejorar aspectos más concretos y cercanos, como los servicios, las prestaciones o la imagen de su calle, de su barrio o de las zonas a las que acuden habitualmente”, ha explicado.

El Autorreglamento del Presupuesto Participativo de 2027, aprobado en pleno el pasado febrero, recoge que las propuestas se enmarcarán, preferentemente, en cinco grandes áreas o bloques: Urbanismo, Escena Urbana y Movilidad; Igualdad, Bienestar Social, Sanidad y Tercera Edad; Turismo, Playas y Seguridad Ciudadana; Educación, Cultura, Juventud y Deportes; y, por último, Medio Ambiente y Limpieza Viaria.

Cómo presentar propuestas

Cada ciudadano podrá presentar tantas propuestas como desee, cada una en un formulario por separado, así como adjuntar dos imágenes o un vídeo corto de unos 30 segundos de duración para ampliar el contenido de las mismas. Las iniciativas se presentarán por escrito en el Registro General del Ayuntamiento, ubicado en la planta baja, de lunes a viernes, en horario de 09.00 a 14.00 horas; mediante registro telemático o enviando un correo electrónico a consejovecinal@benidorm.org a la atención de la Concejalía de Participación Ciudadana. En las propuestas se deberá hacer constar el nombre del proponente, DNI, edad, género, dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico de contacto y si pertenecen a algún colectivo ciudadano o sectorial, el título de la propuesta y su descripción.

El formulario y todos los detalles de este proceso pueden consultarse en la web municipal, www.benidorm.org , en la sección de la Concejalía de Participación Ciudadana, accediendo al apartado de Presupuestos Participativos.

Una vez recabadas todas las propuestas, el proceso constará de dos fases: una primera fase telemática y una segunda fase presencial. La fase telemática incluirá la exposición y votación de las propuestas que hagan referencia a inversiones; y la postulación voluntaria de quien desee formar parte del proceso en la fase presencial del mismo. A continuación, la fase presencial prevé el recuento de votos; la elección de un máximo de dos personas de entre las postuladas más dos suplentes, que se integrarán en la Comisión del Presupuesto Participativo; y la convocatoria de esta Comisión del Presupuesto Participativo a efectos de encauzar las propuestas, realizar la comprobación efectiva de la ejecución de las propuestas e identificar aspectos positivos y negativos en el funcionamiento del proceso.

El plazo para realizar el voto telemático de las propuestas presentadas, cuyo listado se encontrará en la página web del Ayuntamiento, se abrirá el día 5 de octubre de 2026 y se cerrará el día 31 de octubre de 2026. La votación se hará solo en sentido positivo con el fin de valorar la aceptación de las diferentes propuestas por los participantes, y no en el sentido negativo para realizar un descarte. De esta manera, quedará confeccionada una lista de propuestas ordenada por orden de preferencia de las personas participantes en base a los votos telemáticos, que posteriormente pasarán a integrar la lista de propuestas objeto de trabajo de la Comisión del Presupuesto Participativo.

Tras las votaciones, una comisión técnica se encargará de evaluar y priorizar las actuaciones en base a los criterios de justicia distributiva recogidos en las bases. Así, se dará prioridad a las actuaciones que contribuyan a satisfacer necesidades básicas de la población (agua, luz, seguridad, educación, convivencia ciudadana, etc.); que ayude a reducir la desigualdad social (de género, de renta, de etnia, o por motivos de discapacidad física o psíquica); las que atiendan a criterios de sostenibilidad ambiental (contando con recursos cercanos, renovables, descentralizados y autosuficientes); o las que beneficien a un porcentaje mayor de población.

Posteriormente, dichas propuestas serán objeto de un informe de viabilidad técnica y económica por parte del personal técnico del Ayuntamiento, empezando por la más puntuada y hasta el límite máximo de gasto autorizado. En el caso de que alguna de las propuestas no fuera viable técnicamente, “se incluirá en otro listado y se seleccionará la siguiente más votada en la lista de la priorización definitiva”.

Finalmente, las propuestas aprobadas de acuerdo al Autorreglamento se elevarán a Alcaldía para su tramitación, atendiendo al orden de prioridad resultante del proceso de selección, ejecutándose en el año presupuestado aquellas obras que no requieran concurso público o proyecto técnico específico o ser sometida a exposición pública.

“Desde que en el año 2016 pusimos al servicio de la ciudadanía esta potente herramienta de participación, el Ayuntamiento ha ejecutado proyectos tan interesantes como las nuevas zonas de juegos infantiles en los parques de l’Aigüera y de Elche, la pasarela que une el barrio de Els Tolls con el Palau d’Esports, la rotonda de la avenida Ricardo Bayona, la adecuación de la antigua casa de peones camineros de la vía Emilio Ortuño como centro expositivo, el nuevo parque ubicado en la avenida Marina Alta, mejoras en instalaciones deportivas o la ampliación del canal de nado de la playa de Poniente”, ha recordado Ana Pellicer.

Asimismo, ha destacado que en este 2026 se han ejecutado con cargo a esta partida las tres nuevas rotondas de la avenida de El Murtal, en las que el Ayuntamiento ha realizado una inversión de 535.000 euros, una actuación que, además, ha duplicado las plazas de estacionamiento y mejorado el tráfico rodado y la seguridad vial de la zona.