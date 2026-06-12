Tres cursos de verano en la Seu Universitària de La Nucia

Tres cursos de verano se desarrollarán el próximo mes de julio en la Seu Universitària de La Nucía: “Musicoterapia aplicada la educación, la salud y lo social”, “XX Curso Internacional del Música Moderna” y “Nuevas estrategias educativas y uso de la IA en el Aula”. La matrícula está abierta y todas las personas interesadas deben inscribirse lo antes posible, ya que las plazas son limitadas, en https://web.ua.es/es/seus/lanucia/

Dos de estos cursos: “Musicoterapia aplicada la educación, la salud y lo social”, “XX Curso Internacional del Música Moderna” están dentro de la programación de los Cursos de Verano Rafael Altamira de la Universidad de Alicante. Vicent Martines, director de la Seu Univ. La Nucia y Pedro Lloret, concejal de Seu Universitària de La Nucía, participaron en la presentación de los Cursos de Verano 2026 de la Seu de La Nucía.

Musicoterapia

Del 6 al 10 de julio se desarrollará el curso “Musicoterapia aplicada a la Educación, la Salud y lo social” de forma dual: presencial y on-line. En este curso se ofrecerá una formación tanto a nivel teórico como práctico sobre los diferentes recursos que ofrece la Musicoterapia en los ámbitos educativo, sanitario y social. Se pretende dar a conocer aspectos históricos, los diferentes ámbitos de aplicación, métodos, técnicas y ejercicios prácticos para su posterior utilización.

El curso está dirigido por Ana Lucía Noreña, doctora en Enfermería y Cultura de los Cuidados por la Universidad de Alicante y coordinado por Román Rodríguez, Doctor en Ciencias de la Salud (especialidad Musicoterapia). Está orientado a profesorado, profesionales de la salud, estudiantes universitarios…etc. Es un curso de 20 horas (2 créditos ECTS)

IA en el Aula

El curso “Nuevas estrategias educativas y uso de la IA en el Aula” se desarrollará del 14 al 21 de julio en la Seu Universitària de La Nucía, en formato dual: presencial y dual. Está dirigido a profesorado de todos los niveles educativos, educadores y técnicos, interesados en la innovación educativa y las herramientas de inteligencia artificial aplicadas al aprendizaje. Con 1 crédito ECTS.

XX Curso de Música Moderna

En el XX Curso Internacional de Música Moderna, se ofrecerá una formación técnica y teórica en pop, rock, blues, jazz, música latina, en las especialidades de guitarra eléctrica y bajo, piano y teclados, percusión, batería, canto moderno e instrumentos de viento. Se abordarán los aspectos históricos de cada género musical, sus principales características y la interpretación del repertorio de los diferentes estilos. Se realizarán trabajos individuales en cada especialidad y diversas agrupaciones colectivas.

Es un curso de 20 horas (2 créditos ECTS) que se impartirá del 13 al 16 de julio por la mañana en l’Auditori de La Nucia.

El curso está coordinado por el músico profesional Román Rodríguez (ex Café Quijano) y director de la Escuela de Música Moderna de La Nucía. En él se abordarán los aspectos históricos de cada género musical, sus principales características y la interpretación del repertorio de los diferentes estilos. Se realizarán trabajos individuales en cada especialidad y diversas agrupaciones colectivas.