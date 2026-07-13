La tranviarización y duplicación de la vía del TRAM incorporará tres nuevos cruces semafóricos y un paso de vehículos de emergencia

Las obras de duplicación y electrificación de la vía del TRAM entre el apeadero del Hospital de La Vila Joiosa y la Estación de Benidorm incorporarán tres nuevos cruces semaforizados que permitirán mejorar la integración con la ciudad. Los trabajos de tranviarización del trazado comenzaron el pasado mes de junio y han sido visitados esta mañana por el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, y el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus. Ambos han estado acompañados por miembros de la corporación local de Benidorm y por los responsables técnicos de la obra.

Los trabajos, según han indicado, tienen un plazo de ejecución de ocho meses, por lo que a primeros del año que viene habrán finalizado. El presupuesto de ejecución asciende a 5.633.300,31 euros y afecta a un tramo de 7.500 metros.

Los nuevos cruces semaforizados se ubicarán a la altura de la avenida Beniardá -en donde se habilitará el cruce para vehículos a motor y peatones-, en la avenida Andalucía, -donde se eliminará el paso a nivel con barreras-, y en la estación intermodal –destinado principalmente a vehículos de emergencia y transporte público, con acceso restringido y control semafórico-. Además, el proyecto incluye la ejecución de un vallado paralelo a la traza ferroviaria y la reordenación de los pavimentos contiguos, mejorando así la seguridad y la integración urbana del entorno.

Como consecuencia del nuevo acceso y el vial proyectado sobre el barranco de l’Aigüera, se configurará un corredor rápido paralelo a la vía para uso prioritario de vehículos de emergencia. Igualmente, la conexión con los viales de emergencia existentes también permitirá ampliar de forma significativa la conectividad operativa hacia la zona de El Moralet. Del mismo modo, se ejecutará un nuevo vallado que mejorará la visibilidad y seguridad del trazado y ello conlleva asimismo la creación de nuevas zonas ajardinadas con una extensión de unos 2.000 metros cuadrados y una senda peatonal que dará continuidad al parque urbano existente.

El conseller ha señalado que, una vez terminadas, las obras “mejorarán las condiciones de permeabilidad urbana y de integración de la infraestructura ferroviaria en el entorno urbano de la ciudad”. Martínez Mus también ha recalcado que la ejecución del proyecto permite “incorporar nuevas soluciones semaforizadas y adaptar diversos puntos de cruce para optimizar la movilidad peatonal como el tránsito de vehículos, especialmente los de emergencias en torno al trazado del TRAM”. Estas obras, ha dicho, “nos permiten avanzar en la modernización de la red como parte del Plan de Actuación de FGV 2026-2030”.

Por su parte, Toni Pérez ha recordado que esta obra “la ha reivindicado Benidorm desde 2017 y ha sido una decisión política de la Generalitat la que lo ha hecho posible”. El alcalde la ha calificado como “muy necesaria” porque su ejecución “conectará dos grandes masas poblacionales de la ciudad como son los barrios de Foietes-Colonia Madrid con Els Tolls-Salt de l’Aigüa, y lo hará de manera segura con un cambio de modelo muy valiente al pasar del ferroviario al tranviario”.

El primer edil ha insistido en que “sin demasiadas molestias” se va cambiando la movilidad de los vecinos “y mejora los tránsitos de los vehículos de emergencia”. “Es, en definitiva, una obra muy valiente en la que se invierte mucho y en la que se ha priorizado garantizar la seguridad y movilidad de las personas en un lugar complicado por la presencia del barranco de l’Aigüera” ha finalizado.