Francés, quien ha visitado el mercado ambulante y el paseo marítimo, ha puesto en valor los más de dos millones de euros invertidos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en Altea, destinados fundamentalmente a la regeneración ambiental y del litoral —con actuaciones clave en las playas del Espigó y el Bol, su paseo marítimo y la restauración del río Algar—. Inversiones que blindan el entorno natural y potencian el turismo, motor económico del municipio.

El candidato socialista ha contrapuesto los logros del Gobierno central frente a la incertidumbre del pasado, destacando hitos como la reforma laboral, con el salto de la contratación indefinida del 15% al 72%; el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) con su incremento del 45%; y la revalorización de las pensiones, de la que se están beneficiando más de 3.000 pensionistas en Altea. "Las políticas progresistas significan estabilidad y seguridad; no se trata solo de que haya más empleo, sino de que sea de calidad y permita a las familias planificar su futuro sin incertidumbres", ha señalado Francés.

Por su parte, la secretaria general del PSPV-PSOE de Altea, Ana Lanuza, ha agradecido el respaldo del partido y ha exigido que los compromisos con el municipio no se queden en promesas. Lanuza ha recordado que el anterior Consell dejó proyectado un centro de día para personas mayores dependientes, una infraestructura vital para Altea y la Marina Baixa que sigue pendiente de ejecución. "El progreso significa cuidar de quienes más lo necesitan, reforzar los servicios públicos y poner a las personas en el centro de la acción política", ha zanjado Lanuza.