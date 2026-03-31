Serafín Zubiri y la Societat Musical L’Illa se unen para homenajear a Nino Bravo en Benidorm

El acto ha contado con la presencia del concejal de Eventos, Jesús Carrobles; el CEO del recinto Skyfest Benidorm, Alexandre Fratini; el director de la Sociedad Musical L'Illa de Benidorm, Oswaldo Olmos; y el propio cantante Serafín Zubiri, protagonista del espectáculo, acompañado por Tony Gil, representante y promotor del evento.

El concierto estará protagonizado por el reconocido artista navarro Serafín Zubiri, quien actuará acompañado por la Sociedad Musical L’Illa de Benidorm, aportando una dimensión sinfónica a este homenaje.

Un recorrido musical por la obra de Nino Bravo

“Nino Bravo en Esencia” es un espectáculo que ha recorrido con éxito numerosos escenarios de España, ofreciendo un viaje emocional por los temas más emblemáticos del artista valenciano. La propuesta se estructura en tres bloques que recorren cronológicamente las canciones más representativas de los cinco discos publicados por Nino Bravo.

El repertorio incluye grandes éxitos como “Te quiero, te quiero”, “Noelia”, “Un beso y una flor”, “América” o “Libre”, interpretados en directo con el acompañamiento de banda sinfónica, lo que aporta una riqueza sonora y una intensidad emocional únicas.

El resultado es un espectáculo cargado de sensibilidad que permite al público revivir la fuerza y el legado de una de las voces más icónicas de la música española.

Serafín Zubiri, una voz consolidada

Serafín Zubiri es uno de los artistas más versátiles y reconocidos del panorama musical español. Cantante, pianista y compositor, ha desarrollado una sólida trayectoria marcada por importantes hitos. Representó a España en el Festival de Eurovisión 1992 y en el 2000, consolidando su proyección internacional.

Asimismo, es ampliamente conocido por interpretar la versión en español del tema principal de la película de Disney La Bella y la Bestia. A lo largo de su carrera ha publicado ocho discos, además de una reedición internacional en Argentina, y ha participado en numerosos programas televisivos. Entre otros trabajos destacados, puso voz a la sintonía de la Vuelta Ciclista a España 1988 con la canción “Pedaleando”.

La Societat Musical L’Illa, una entidad reconocida

Creada en 1997 con la finalidad de difundir el patrimonio musical y cultural valenciano, en su corta pero intensa trayectoria, la S. M. L’Illa de Benidorm ha recibido primeros premios, menciones de honor en diversos certámenes a los que ha concurrido.

Actualmente, la sociedad está integrada por unos 60 músicos y más de 250 socios. La juventud de la banda se complementa con la gran experiencia de sus integrantes. Desde enero de 2026, la Societat Musical tiene como Director Titular a Oswaldo Olmos Jover.