Sara Baras, Vicente Amigo, Lola Herrera, José Sacristán y Julio Iglesias Jr. actuarán en l’Auditori de La Nucía

La actuación de Julio Iglesias Jr., este sábado 10 de octubre, abrirá la nueva programación de l’Auditori de La Nucía 2026-2027, que contará con el flamenco de la bailaora Sara Baras y del guitarrista Vicente Amigo, el jazz de Catherine Russell, el pop de Los Secretos, el rock de Café Quijano o la Orquesta Mondragón y La Década Prodigiosa. Habrá espacio para el mejor teatral con el legendario actor José Sacristán con “El hijo de la Cómica” y la gran Lola Herrera con “Camino a la Meca”. La risa y el humor estarán garantizados con la comedia musical “Al otro lo de la Cama” y la comedia teatral “¿Quieres pecar conmigo?” y el monólogo “El Raro de los 90” con David Domínguez.

Es una programación especial ya que en enero de 2027 l’Auditori de La Nucia cumple su 20º aniversario (2007-2027) “20 anys fent Cultura”; que ha sido presentada por Pedro Lloret, concejal de Cultura y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y se puede consultar en la web: www.culturalanucia.com

40 actuaciones: 43% gratuitas

La nueva programación l’Auditori de La Nucía para esta temporada 2026-2027, con 40 actuaciones programadas, desde octubre de 2026 hasta julio de 2027, de las cuales el 43% son gratuitas o solidarias. Para hacer llegar la cultura a toda la sociedad, objetivo de la concejalía de Cultura y el Ayuntamiento de La Nucía. Actuaciones para todas las edades y de estilos variados.

De Julio Iglesias Jr. a Sara Baras

Esta nueva programación arrancará este sábado 10 de octubre con el inicio de la gira nacional “Julio Iglesias Experience” el nuevo espectáculo protagonizado por Julio Iglesias Jr. en el que rinde homenaje a la trayectoria musical de su padre, Julio Iglesias, con “entradas agotadas”. Caben todos los estilos como el flamenco con la bailaora Sara Baras (12 diciembre) que presentará su nuevo montaje “Infinito” y la guitarra de Vicente Amigo (27 de febrero) en su gira de “40 aniversario”. Habrá espacio para el jazz con la prestigiosa cantante Catherine Russell (6 marzo), ganadora de un Grammy, para la música de ayer y siempre con La Década Prodigiosa (5 de diciembre) y el folklore y copla con Laura Gallego (10 de abril).

Café Quijano, Los Secretos y Orquesta Mondragón

El pop sonará en l’Auditori con los clásicos temas de Los Secretos (25 de abril) y el rock con las canciones de Café Quijano (9 de enero) con su gira “Miami 1990-Tour 2027”. La música festiva de la Orquesta Mondragón (14 de marzo) con el incombustible Javier Gurruchaga, pasará también por La Nucía en 2027.

Mejor Teatro Nacional: José Sacristán y Lola Herrera

El mejor teatro nacional vuelve a l’Auditori de La Nucía en esta programación, primero con el legendario actor José Sacristán con la obra “El Hijo de la Cómica” (18 octubre), basada en las memorias del gran Fernán Gómez, que gira por los mejores teatros de España tras un gran éxito en Madrid. Y en enero de 2027 con la gran Lola Herrera con “Camino a la Meca” (23 de enero), que pasará por el escenario nuciero por sexta vez.

Humor y risas

La risa y el humor estarán garantizados con la comedia musical “Al Otro Lado de la Cama” (28 de noviembre) y la comedia teatral “¿Quieres pecar conmigo?” (12 de marzo) y el monólogo “El raro de los 90” (20 de febrero) con David Domínguez. Taules Teatre presenta la comedia teatral “Yo me bajo en la póxima, ¿y usted?” (30 de abril).

Ballet clásico y Música Clásica

En esta programación disfrutaremos del mejor ballet clásico con “El Lago de los Cisnes” (20 de diciembre) por la prestigiosa compañía Classical Ballet Theatre Berlin. La OJPA (Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante) realizará el “Concierto de Fin de Año 2026” (26 de diciembre) y “Concierto de Verano” (27 de junio). Tras el éxito del año pasado se repetirá el concierto “Réquiem de Mozart” (21 de marzo) con el Orfeón de Alicante, Coro UA y la OJPA, que marcará el inicio de la Semana Santa.

El 2027 comenzará con una cita especial ya que esta instalación cultural cumple años y se celebrará con un especial concierto de “20 Aniversario de l’Auditori de La Nucia” (16 de enero), con una formación orquestal exclusiva que tendrá como invitado al solista armonicista Antonio Serrano (entre otros galardones cuenta con un Latin Grammy) y una programación especial diseñada para esta celebración bajo la dirección del “maestro” Yaron Traub.

Unió Musical La Nucía

La banda de la Unió Musical La Nucía realizará sus tradicionales conciertos de “Santa Cecilia” (21 de noviembre), “Nadal” (17 de diciembre), “Primavera” (20 de marzo) y “Verano” (19 de junio) bajo la dirección de Ramón Lorente. Así como actuaciones de la Coral y la Banda Jove.

“Libre” de Nino Bravo y otros tributos

En esta programación recordaremos la música de los 80 y 90 con “Night of Techno Pop” (24 de octubre) y los tributos “Brothers in Band. The very vest of Dire Stratis” (14 de noviembre), “El sonido de la Motown” (30 de enero) y “The Police & Sting. The Best Tribute” (13 de febrero). “Libre” (24 de abril) musical sobre Nino Bravo pasará por el escenario nuciero.

Cantajuego y musical sobre Peter Pan

Para el público infantil llega a l’Auditori el espectáculo de CantaJuego (29 de mayo) con doble sesión. También disfrutaremos del musical familiar “Garfio y el legado de Peter Pan” (6 de enero).

Entradas a la venta

Las entradas para las actuaciones de la nueva programación de l’Auditori de La Nucía están a la venta a través de dos plataformas, unas están a la venta en el portal entradas.com y otras a través del portal Instanticket, teléfono: 902 444 300 y en las taquillas del propio Auditori.

Muchas de las actuaciones tienen descuentos en las entradas para menores de 16 años, Carnet Jove, jubilados y pensionistas y grupos de más de 20 personas. Toda las programación se puede consultar en la web: www.culturalanucia.com