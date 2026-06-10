Recta final del proyecto de sensores turísticos en l’Alfàs financiado con fondos europeos

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi afronta la recta final del proyecto de instalación de sensores de conteo de visitantes en distintos puntos estratégicos del municipio, una actuación financiada íntegramente con fondos europeos NextGenerationEU dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.

En total, se están instalando 23 sensores en algunos de los espacios turísticos y naturales más visitados de l’Alfàs del Pi, así como en las principales vías de entrada al municipio. La actuación se centra principalmente en el Camino al Faro del Albir, donde los dispositivos se ubican tanto en el acceso principal como en distintos puntos del recorrido y en el propio faro, permitiendo obtener información detallada sobre los flujos de visitantes.

Además, el proyecto incluye la instalación de sensores en el Paseo de las Estrellas, en el paseo marítimo de l’Alfàs del Pi, con el objetivo de analizar la afluencia de personas en una de las zonas con mayor tránsito peatonal del municipio. También en las principales vías de acceso a l’Alfàs del Pi.

Estos dispositivos permiten recopilar datos exclusivamente de conteo de personas, sin captación de imágenes ni grabación de datos personales, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos.

La información obtenida permitirá conocer el número de visitantes, las franjas horarias de mayor afluencia y la evolución de los flujos turísticos, facilitando una gestión más eficiente, sostenible y adaptada a la realidad del destino.

El concejal de Turismo, Playas y Medio Ambiente, Luis Miguel Morant, ha señalado que “disponer de información precisa sobre la afluencia de visitantes nos ayudará a planificar mejor los servicios y a seguir mejorando la experiencia de quienes visitan l’Alfàs del Pi”. Morant ha destacado además que “el Camino al Faro del Albir es uno de nuestros principales atractivos turísticos y contar con datos reales permitirá gestionar este espacio natural de una forma más equilibrada y sostenible”.

Por su parte, la concejala de Fondos Europeos, Dolores Albero, ha subrayado que “la incorporación de este tipo de tecnología demuestra cómo los fondos europeos están contribuyendo a modernizar la gestión municipal y turística”. Albero ha añadido que “estas herramientas permiten avanzar hacia un modelo de destino inteligente, basado en datos objetivos y orientado a mejorar tanto la sostenibilidad como la calidad de los servicios”.

Esta actuación forma parte del desarrollo del modelo de Destino Turístico Inteligente (DTI) de l’Alfàs del Pi, una estrategia que apuesta por la innovación, la digitalización y la sostenibilidad como herramientas para mejorar la gestión turística y la conservación de los espacios naturales del municipio.

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha recibido un total de 4.480.000 euros en subvenciones europeas para el desarrollo de proyectos incluidos en los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino correspondientes a las anualidades 2022 y 2023.