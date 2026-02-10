El PSOE de Benidorm denuncia el deterioro del colegio Vasco Núñez

El CEIP Vasco Núñez de Balboa de Benidorm ha sido objeto de polémica tras las críticas del grupo municipal socialista, que ha denunciado el estado de deterioro del centro y la situación generada tras los últimos episodios de lluvias y viento.

Según el PSOE de Benidorm, el colegio, construido en 1975, presenta un deterioro acumulado por la falta de mantenimiento. Los socialistas han alertado de que, tras las recientes lluvias, se produjo un supuesto desprendimiento en el techo del comedor escolar, lo que habría obligado a la clausura del comedor y de parte del gimnasio por motivos de seguridad. Esta circunstancia habría llevado a que el alumnado realizara el servicio de comedor en pasillos y aulas. El portavoz adjunto del grupo socialista, Sergi Castillo, calificó la situación de “vergonzosa” y denunció que “la falta de mantenimiento preventivo en los centros educativos es una constante”, asegurando que en este caso “se ha cruzado una línea roja” al poner en riesgo, según afirmó, la seguridad del alumnado y del personal docente.

Ante estas declaraciones, la concejala de Educación del Ayuntamiento de Benidorm, Maite Moreno, ha desmentido de forma tajante que se haya producido ningún desprendimiento en el techo del comedor ni que se haya puesto en riesgo a los alumnos y alumnas del centro. Moreno ha explicado que, tras los episodios de fuertes vientos y lluvias de la semana pasada, lo que se detectó fue un movimiento de las placas de poliespán del falso techo, sin que se produjera caída de material ni desprendimientos. “En ningún caso hubo riesgo para los alumnos”, ha señalado.

La edil ha detallado que, pese a ello, y “actuando con la máxima prudencia”, la dirección del centro informó al Ayuntamiento y ese mismo día se desplazaron al colegio los servicios municipales junto al arquitecto municipal para evaluar la situación. Según la concejala, la valoración técnica concluyó que no existía peligro estructural en las instalaciones. Moreno ha añadido que esta información técnica habría estado disponible si el grupo socialista hubiera consultado previamente a los servicios municipales antes de emitir su comunicado.