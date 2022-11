Presentan en L'Alfàs del Pi la figura del Comisionado de Urbanismo para expatriados

Desde la Conselleria de Política Territorial, ha afirmado el Director General de Urbanismo, Vicente García, se pretende potenciar un nuevo urbanismo que sea respetuoso y tenga en cuenta a los residentes extranjeros. Un urbanismo que pretende llegar a toda la población pero también a los no nacidos en nuestro territorio. Asegura García que "se quiere corregir el urbanismo irregular que ha imperado durante muchos años en la Comunidad Valenciana y que ha supuesto", en muchas ocasiones, decía García, problemas también para las personas de nacionalidades extranjeras, "tanto con motivo de esas irregularidades como en cuanto a la complejidad administrativa de los trámites". Ahora, "queremos hablar el mismo idioma; no sólo la misma lengua, sino también el mismo idioma en materia de urbanismo". Ha recordado que "muchas de esas viviendas irregulares le han sido vendidas a extranjeros" y, por ello, García también ha destacado la importancia de la regularización de las viviendas en zonas no urbanizables.

John Kirby será quien ocupe el cargo de Comisionado de Urbanismo para Expatriados.