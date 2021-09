El pleno de la Vila Joiosa aprueba definitivamente una modificación de 17 millones de euros

El pleno del Ayuntamiento de la Vila Joiosa ha decidido aprobar la modificación con los votos favorables del tripartito, la abstención del PP y el voto en contra de Ciudadanos, como ha explicado el concejal de Hacienda, José Ramón Uclés

Por su parte, los únicos que no han secundado la moción han sido los concejales del grupo de Ciudadanos. Su portavoz, Paco Pérez Buigues, explicaba a Onda Cero que en el pleno se trataba de votar dos asuntos distintos, aunque en la misma votación. Por un lado, la resolución de las alegaciones (aquí nada que objetar por parte de Ciudadanos), por otra, una modificación hecha "con brocha gorda e improvisando", según Pérez Buigues, que ha criticado que "no contemple muchas de las actuaciones ya aprobadas en el pleno" e incluya otras, en cambio, "para las que no hay tiempo material para ejecutar". Para Pérez Buigues, la modificación sólo es "un reparto de dinero entre las concejalías"

A pesar de esa negativa la modificación se ha aprobado al hacer uso el gobierno de su mayoría.