El alcalde de Altea, Diego Zaragozí, anuncia su voluntad de continuar liderando el proyecto de Compromís de cara a las elecciones municipales de 2027

Compromís per Altea ha celebrado este viernes su asamblea abierta bajo el lema "2027: la hora del pueblo", un encuentro participativo que ha reunido a militantes, simpatizantes, vecinos y vecinas para compartir reflexiones sobre el presente y el futuro del municipio cuando falta un año para las próximas elecciones municipales.

Durante el acto, celebrado en la sede de la formación, se hizo balance del trabajo desarrollado durante estos años de gobierno, así como de los principales retos y proyectos de futuro para Altea. La jornada estuvo marcada por un ambiente cercano, participativo y de confianza en el proyecto político de Compromís.

En este contexto, el actual alcalde de Altea, Diego Zaragozí, anunció su voluntad de volver a encabezar la candidatura de Compromís en las elecciones municipales de 2027. Un anuncio que fue recibido con un amplio apoyo por parte de la militancia y de las personas asistentes a la asamblea.

Además, Zaragozí recordó que "justo hoy hace tres años que asumí la Alcaldia junto mi equipo", una fecha que aprovechó para agradecer la confianza recibida y reafirmar su compromiso con el municipio.

Zaragozí defendió la necesidad de "continuar trabajando con responsabilidad, proximidad y estima por el pueblo", y reivindicó la importancia de mantener un proyecto "estable, cohesionado y con capacidad para seguir mejorando Altea desde la experiencia y la participación".