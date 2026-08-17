Accesibilidad

La Playa Centro de La Vila Joiosa entre las 12 playas de la Comunitat con zona de descanso dentro del mar destinada a personas con movilidad reducida

El espacio se encuentra a una profundidad máxima de medio metro y cuenta con plataformas sombreadas

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Villajoyosa mejorará la movilidad en las playas y calas con nuevos itinerarios de madera
Villajoyosa mejorará la movilidad en las playas y calas con nuevos itinerarios de madera | Onda Cero Marina Baixa

La Playa Centro de La Vila Joiosa es una de las 12 playas de la Comunitat Valenciana que mantienen este verano una zona de descanso dentro del mar destinada a personas con movilidad reducida. El espacio se encuentra a una profundidad máxima de medio metro y cuenta con plataformas sombreadas, 20 asientos fijos, accesos adaptados y zonas delimitadas para facilitar el baño y los ejercicios suaves.

Turisme Comunitat Valenciana ha destinado este año 248.404 euros al mantenimiento de estas doce zonas, repartidas entre las tres provincia. Las instalaciones buscan facilitar que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar del mar de forma segura y en igualdad de condiciones, manteniendo los espacios en buenas condiciones durante la temporada de verano.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid