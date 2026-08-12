‘Arrels d’Altea’ vuelve este agosto con dos conciertos que reivindican la música hecha en Altea

El ciclo cultural ‘Arrels d’Altea’ vuelve este mes de agosto con dos conciertos que tendrán como escenario la Plaça de l’Aigua y que ponen en valor la música y los grupos vinculados a Altea. La programación comenzará el sábado 22 de agosto con ‘Aquells 60 i 70’, una propuesta que rendirá homenaje a las orquestas y músicos que marcaron la actividad musical del municipio durante estas décadas, y continuará el sábado 29 con la actuación de Owix, que ofrecerá un concierto con música de la propia formación.

Como ha explicado la concejala de Cultura, Pepa Pérez, ‘Arrels d’Altea’ es una iniciativa que nació el pasado verano y cuya esencia es “dar visibilidad a los grupos locales y a la esencia de Altea que está muy vinculada a la música”.

El ciclo arrancó con dos conciertos que tuvieron bastante éxito y de ahí que se haya organizado de nuevo. La responsable municipal de Cultura ha presentado los dos conciertos previstos para los dos últimos sábados de este mes de agosto.

La programación correrá a cargo de Combo Comboi, encabezado por el saxofonista alteano Toni Vidal, acompañado por Xumena, Xocolater y Guardiola Poderós, el sábado 22 de agosto, y de Owix, el sábado 29 de agosto. Ambos tendrán lugar a las 20:30 horas en la Plaça de l’Aigua.

El primero de los conciertos, ‘Aquells 60 i 70’, será un homenaje a toda la gente que en los años 60 y 70 formaba parte de agrupaciones musicales que daban vida al municipio y cuya actividad se desarrollaba más allá de Altea. El concierto estará presentado por Juanvi Martí Devesa, a quien desde la Concejalía de Cultura se agradece especialmente su colaboración en esta propuesta.

“El primero de los conciertos será un homenaje a toda la gente que en los años 60’ y 70’ formaban parte de agrupaciones musicales que dan vida al municipio y cuya actividad desarrollaban más allá de Altea. Actuaban en diferentes salas de toda la Comunidad y este es un recordatorio a toda esa gente que ha vivido de la música y que están ahí”, ha señalado Pérez. En este concierto participarán algunos de los músicos profesionales del municipio y también Batiste el Xocolater, Xumena y el trompetista ‘El Poderós’.

Y el segundo de los conciertos correrá a cargo de Owix, el sábado 29 de agosto, y cuya alma máter, Ximo Guardiola, ha recordado la multitud de conciertos que la agrupación ya ha realizado en Altea y cuya respuesta del público califica de “fantástica”. “Desde hace casi 30 años que sonábamos en Ràdio Altea, hasta hoy, nos han tratado muy bien aquí en Altea con varios conciertos”, ha declarado Guardiola.

“Estamos muy contentos de participar en este festival que está muy bien porque la gente responde. A la gente le gusta volver atrás en el tiempo y escuchar cosas bonitas, bien preparadas y hechas con gusto”. Ha concluido Ximo Guardiola.

Finalmente ha tomado la palabra Toni Vidal, coordinador de la iniciativa de ‘Aquells 60 i 70’, quien ha agradecido la invitación a participar en ‘Arrels d’Altea’. Vidal ha contado cómo surgió la idea de este concierto. “Sería una injusticia que nos olvidáramos de aquellos músicos que en aquel momento fueron pioneros, porque abrieron un camino musical importante en la comarca y también despertaron el interés de todos aquellos niños y niñas que les seguíamos en sus conciertos; además de que nos hicieron ver que además de tocar en las bandas de Altea y Altea la Vella, había otros caminos para la música y valía la pena apostar por ello”. Ha pormenorizado Vidal, quien ha subrayado que “estas agrupaciones nos introdujeron géneros que en esos años estaban de moda, que no tocábamos en las bandas, y que llegaban influenciados por músicos americanos e ingleses como los ‘Rolling Stones’ o los ‘Beatles’.”

Según ha explicado Vidal, “Combo Comboi es un grupo que recluta músicos alteanos profesionales de ahora que estamos fuera de Altea y nos sirve para reunirnos en el mes de agosto. Además, en el concierto acompañaremos a estos maestros de la música en Altea y también podremos ofrecer canciones para darle más cuerpo al concierto”.

Finalmente, los presentes han invitado a alteanos, alteanas y amantes de la música a asistir a estos dos conciertos del ciclo ‘Arrels d’Altea’ 2026, que como ha indicado la responsable municipal de Cultura tendrán una entrada con precio simbólico que se puede adquirir ya en www.alteacultural.com o una hora antes de cada concierto en la taquilla.