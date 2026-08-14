La Policía Local de Benidorm despliega un dispositivo especial con motivo del Puente del 15 de agosto

La Policía Local de Benidorm ha puesto en marcha un dispositivo especial con motivo del Puente del 15 de agosto, “uno de los puntos álgidos del verano en lo que a afluencia de personas y vehículos se refiere”, tal y como ha señalado el concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles. Este dispositivo se despliega desde hoy hasta el próximo domingo y prestará especial atención a la regulación del tráfico en las entradas y salidas de Benidorm.

De hecho, la Dirección General de Tráfico (DGT) espera unos 5,6 millones de desplazamientos por carretera en el conjunto del país entre las 15:00 horas de este viernes y la medianoche del domingo al lunes.

Carrobles ha detallado que el dispositivo de la Policía Local se traducirá en “refuerzos policiales en los principales puntos de acceso para que el tráfico funcione de forma fluida y esté más controlado”, y también “en las playas” para atender el incremento de usuarios que se esperan durante el fin de semana.

El edil ha pedido a los conductores “comprensión y paciencia si en algún momento de máxima afluencia el tráfico se vuelve algo más denso en los puntos más transitados” de Benidorm y ha recordado que la ciudad cuenta con más de 8.000 plazas gratuitas de aparcamiento disuasorio, muchas de las cuales se ubican en los accesos a la ciudad.