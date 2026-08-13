Los Servicios Técnicos de Benidorm realizan más de medio millar de intervenciones en la vía pública en lo que va de año

Más de medio millar de intervenciones y reparaciones en la vía pública han sido realizadas por los Servicios Técnicos Municipales en lo que llevamos de año. Se trata, por lo general, de pequeñas actuaciones para reparar desperfectos a causa del elevado paso de personas en determinadas zonas. Así lo ha puesto de manifiesto esta mañana el concejal de Espacio Público, Francis Muñoz, que ha visitado algunas intervenciones que se estaban ejecutando en el casco antiguo.

El edil ha recalcado, no obstante, que no todas las actuaciones que se realizan quedan registradas porque “muchas de ellas son detectadas por los propios operarios y se actúa al momento sin que se haga un parte de actuación”. En general, ha dicho, “son reparaciones en la vía pública, en su mayoría en el casco antiguo, en lugares por los que transita mucha gente y que necesitan atención 365 días al año”. El grueso de estas labores se ha localizado en la calle Tomás Ortuño, el Paseo de la carretera, el mirador del Castell y la replaceta, la calle Virgen del Sufragio, las avenidas de Alcoy, Madrid y Armada Española, el pavimento cerámico del Paseo de Poniente o el Paseo de Levante. “En total son más de 500 actuaciones en estos meses de 2026 ejecutadas en el entorno urbano de la ciudad” ha recalcado Muñoz.

El concejal de espacio Público ha explicado que la labor de los operarios de los Servicios Técnicos es “evitar los desperfectos que se producen en entornos dende hay muchas personas, por lo que es un trabajo constante, y más ahora en época estival”. Por ello, ha precisado “en estos momentos hay tres equipos simultáneos que se dedican al mantenimiento de aceras y pavimento para evitar el deterioro puntual que se produce en ciertos tramos y en favor de la seguridad peatonal”.

Francis Muñoz ha puesto en valor la “actividad constante y continua” de los trabajadores de la Concejalía, “que se refuerza ahora en las zonas más visitadas como puedan ser el casco antiguo, el Parque de Elche o los paseos de Levante y Poniente”, sin dejar de atender otros puntos “donde se precise cualquier actuación”. En ese sentido, el concejal ha recordado que existe un teléfono de atención al ciudadano “para que ponga en nuestro conocimiento cualquier desperfecto o reparación que sea necesaria”.