La playa del Albir se posiciona como espacio sin humos para proteger la salud y el entorno marino

Esa bandera que ondea en la playa, está prohibido fumar y vapear en toda la zona de baño, con el objetivo de preservar a la población de los efectos nocivos y molestos del tabaco, y contrarrestar la contaminación medioambiental de los desechos de los cigarrillos en el mar.

Esta mañana el alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, ha reafirmado el compromiso del equipo de Gobierno de promover políticas que permitan una gestión más sostenible.

Al acto de presentación han asistido el alcalde de l'Alfàs del Pi, Vicente Arques, además de técnicos municipales, la concejala de Sanidad, Marisa Cortés, “apostamos por espacios libres sin humo”; el concejal de Playas Luis Morant, “ la mayoría de usuarios de la playa son respetuosos y son pocas las sanciones impuestas, que recordamos oscilan en torno a los 300 euros”; y en representación de Salud Pública, el director general de La Marina Baixa José Vicente Pascual, satisfecho de la colaboración de los ayuntamientos, una iniciativa que implica “más responsabilidad para con uno mismo y más respeto para el resto de ciudadanos”, ha estado acompañado por Marcos Espina enfermero de promoción de la salud del Centro de Benidorm, José Vicente Pascual.

El objetivo es proteger a la población de los efectos nocivos y las molestias derivadas del consumo de tabaco, además de reducir la contaminación ambiental que generan las colillas y otros residuos en el mar. Una playa sin humos para proteger especialmente a la infancia, pero también a los propios fumadores y, muy especialmente, a los ecosistemas marinos.

La concejala de Sanidad, Marisa Cortés, ha incidido en la importancia de fomentar entornos saludables para toda la población. “Apostamos por espacios libres de humo porque protegen la salud de vecinos y visitantes, especialmente de la infancia”, ha señalado.

Por su parte, el concejal de Turismo y Playas, Luis Morant, ha destacado el elevado grado de cumplimiento de la normativa. “La mayoría de usuarios de la playa son respetuosos y las sanciones impuestas son mínimas. Mantener una playa sin humos es también una forma de reforzar la calidad y sostenibilidad de nuestro destino turístico”, ha manifestado.

En representación de Salud Pública, el director general de La Marina Baixa, José Vicente Pascual, ha mostrado su satisfacción por la colaboración de los ayuntamientos en este programa. “Es una iniciativa que implica más responsabilidad con uno mismo y más respeto hacia el resto de ciudadanos. Los beneficios son colectivos y contribuyen a generar entornos más saludables”, ha afirmado. También han asistido técnicos municipales y Marcos Espina, enfermero de Promoción de la Salud del Centro de Salud Pública de Benidorm.

De manera unánime, han aprovechado a hacer un llamamiento para solicitar la colaboración ciudadana y recordar que el esfuerzo de respetar estos espacios redunda en beneficio de toda la sociedad. Una playa sin humos protege especialmente a la infancia, favorece a las personas fumadoras al limitar la exposición en espacios públicos y contribuye de forma decisiva a la conservación del medio ambiente marino. “Pedimos la colaboración ciudadana para seguir avanzando en la defensa y promoción de la salud en un destino turístico reconocido como referente saludable”, han coincidido en señalar los responsables presentes.

En definitiva, la adhesión a la Red de Playas sin Humos supone un paso más en la gestión sostenible de las playas de l’Alfàs del Pi. “Es tarea de todos proteger nuestras playas, una fuente de riqueza medioambiental, económica y social”, ha concluido Luis Morant.