St. Patrick’s Day deja cerca del 90 % de ocupación hotelera y tiñe Benidorm de verde

La celebración del St. Patrick’s Day en Benidorm vuelve a consolidarse como una de las citas clave del calendario turístico del municipio, con una ocupación hotelera que roza el 90 %.

La festividad, celebrada durante el día de hoy, está muy vinculada al turismo británico y ha convertido a la ciudad en un referente para esta celebración, con una amplia implicación del sector hotelero, la restauración y el ocio, que durante estos días se tiñen de verde.

Según Mayte García, directora ejecutiva de Hosbec, la mayor concentración de visitantes se registra en la zona de la playa de Levante, donde los hoteles, principalmente de cuatro estrellas, superan el 90 % de ocupación.