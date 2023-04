Pastor denuncia “presiones” para “pagar una deuda política” y colocar en lista a Martínez

El ya ex candidato a la alcaldía de L’Alfas del Pi Carlos Pastor denuncia presiones de instancias superiores del partido para colocar en la lista electoral al ex edil de Cs, Cesar Martínez, que es quien ha acabado siendo el candidato popular a la Alcaldía, y otra edil afín y anuncia que elevará el caso ante el Comité Nacional de Derechos y Garantías.

Pastor comparecía ayer jueves secundado por los 17 integrantes de su lista electoral que, afirma, “han sido expulsados” de la candidatura por el comité electoral popular. Señala al coordinador comarcal del PP en la Marina Baixa, Bernabé Cano, y al vicesecretario de Organización del PP de la Comunitat, Juanfran Pérez, como responsable de “ejercer presiones” que terminaron convirtiéndose “en acoso” para colocar a César Martinez y Maria Luisa Torres en los puestos 4 y 5 de la candidatura alfasina en contra de lo que había decidido la agrupación local.

El ya ex candidato relata que, tras varias reuniones con los responsables comarcales de aprobar las candidaturas, “me cambiaron la lista y no reflejaba en nada lo inicial”, por lo que la agrupación local valoró la propuesta comarcal “se votó y no se aceptaron los cambios” por lo que Pastor decidió dar traslado al comité electoral de la lista definitiva que había votado la agrupación local. Tras lo cual afirma haber recibió la llamada del vicesecretario de organización del partido preguntándole por la ausencia de Martínez y espetándole “no te la voy a aprobar” en referencia a la lista.

Afirma que “nunca hubo voluntad de negociar sino de imponer” puesto que a todas las propuestas alternativas de Pastor para llegar a un acuerdo “la respuesta era siempre no. Ofrecimos integrar a dos personas en los puestos 15 y 19, ofrecimos cargos de confianza, pero no había negociación, solo que acatáramos y calláramos”.

Pastor rechaza los motivos esgrimidos por la cúpula popular para incluir al ex edil de cs en la candidatura popular. Por un lado se le argumenta que se busca una reunificación del centro derecha, lo cual descarta porque Cs presenta candidatura propia en L'Alfàs del Pi, por otro lado se le asegura que la incorporación de Martínez sumará votos, cuando en la agrupación local, según Pastor, produce "rechazo y un efecto dominó que amenaza con el abandono de cinco integrantes candidatura".

Acusa a los dirigentes del partido de incluir al ex edil de Cs en la candidatura alfasina para “pagar una deuda política que solo el tiempo nos dirá cual es” y lamenta que “el contrincante no estaba en la acera de en frente sino aquí por encima nuestra”.

Por ultimo Pastor admite, a raíz de esta situación, haber recibido propuestas para integrarse en la lista alfasina de Cs, lo cual rechazo, aunque afirma que a título personal apoyara a la candidata naranja Maribel Torres en estos comicios.

También asegura que los 17 expulsados de la lista electoral tiene preparadas sus cartas de renuncia al partido y que “la sede no está a disposición del Partido Popular” puesto que su alquiler ha sido pagado con fondos propios de Pastor.

Desde la Organización del partido afirman que los hechos “no son así” como los ha relatado Pastor pero han rechazado realizar declaraciones.