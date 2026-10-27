“Lo Nunca Visto”, el ciclo monólogos y humor, vuelve el próximo verano

Después del éxito obtenido el pasado verano, en 2027 volverá “Lo Nunca Visto”, el ciclo de monólogos y humor, llenando de risas y diversión las noches veraniegas del verano benidormí.

Será la segunda temporada de “Lo Nunca Visto” una apuesta redoblada por el humor y los mejores comediantes del país, además de por el placer de disfrutar de una noche relajada en compañía de amigos, y de la mejor Street Food Market Experience de la zona.

Cabe destacar que desde hoy martes 27 a las 12 del mediodía ya están las entradas a la venta para estos shows, tanto en lonuncavisto.es como en vivaticket.es

Las primeras confirmaciones de actuaciones de la nueva temporada 2027 son “Grupo de Güasapp”, que actuarán el jueves 22 de julio, con Comandante

Lara, Martita de Graná, Juan Ángel Roca y Agustín Durán compartiendo escenario en una de las citas más divertidas del verano 2027.

Otra de las confirmaciones es la actuación de Aguilera y Mení, que actuarán el 12 de agosto. Ellos son dos gaditanos con una vis cómica única, que por separado son geniales, pero juntos, en su espectáculo “Misión: Impro-Sible”, son lo máximo, y garantizan el dolor de mandíbula por las risas que provocan.

Aún quedan muchos más artistas para confirmar en “Lo Nunca Visto” para alegrar los jueves del próximo verano 2027.