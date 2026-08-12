La Nucía regala “vasos seguros” y bolsos para concienciar en les “Festes d’Agost”

Las 40 penyas de La Nucía han recibido vasos seguros y bolsos por unas “Fiestas Libres de Agresiones Sexistas” para concienciar a todos los “festers i festeres” y que “les Festes d’Agost 2026” de La Nucía. También se repartieron carteles con QR donde está el protocolo en caso de sufrir una agresión sexista, para que esté presente en todas las penyas. Además, en esta reunión la Policía Local informó a los festeros de pautas e información de interés para tener unas “fiestas seguras”.

Con motivo de las inminentes “Festes d´Agost 2026” de La Nucía, las concejalías de Igualdad, Seguridad Ciudadana y Fiestas han desarrollado una campaña de prevención y sensibilización por unas “Fiestas Libres de Agresiones Sexistas”, para concienciar a festeros y festeras. Dentro de esta campaña se han elaborado unos “vasos seguros” reutilizables en forma de bolsa con cordón y cañita, que permiten llevar la bebida colgada y prevenir la manipulación de la bebida, además de unos bolsos. Todo este material se entregó ayer en la “reunió de penyes” en el Salón Social El Cirer, para su distribución a todos los festeros y festeras. En este acto estuvieron presentes Andreu Juan, presidente Majorals 2026- Penya Els Festers, Diego Llorca, pte. Associació de Penyes, Javier Burrueco, Inspector Jefe y Blas Alós, Oficial de Policía Local La Nucía, Gemma Márquez, concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas, Caridad Rodríguez, técnica de Igualdad y Cristóbal Llorens, concejal de Fiestas. Esta campaña del Ayuntamiento de La Nucía se ha realizado desde las concejalías de Igualdad y Fiestas. Estas acciones son financiadas gracias a la transferencia de fondos a entidades locales del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Concienciar y prevenir

La campaña trata de concienciar en que ni el alcohol ni el contexto de fiesta son excusa para que las relaciones entre mujeres y hombres no sean igualitarias y respetuosas durante todo el año y más en “Festes d’Agost”, por eso el lema “La Nucia en Igualdad”, y que “No es No”. A su vez se repartieron unos pequeños carteles con un código QR donde está el protocolo a seguir en caso de agresión sexista. El objetivo que este cartel esté colgado en todas las penyas.

Fiestas seguras

En la reunión celebrada también la Policía Local estuvo presente e informó a los representantes de las penyas de pautas e información de interés para unas fiestas seguras. La Policía Local nuciera ubicará una dependencia en el edificio del Ayuntamiento de La Nucía en la plaza Mayor, centro neurálgico de la fiesta durante los cinco días de fiestas. Esta dependencia estará abierta las 24 horas con presencia policial permanente. Además, se informó del “Itinerario Seguro” que conecta la carpa festera con la plaza Mayor y los horarios a cumplir en materia de música y convivencia entre penyas y vecinos.

Por otra parte, els Majorals informaron a las penyas de todos los aspectos relacionados con el programa de actos de las fiestas que comenzarán este viernes 14 de agosto.